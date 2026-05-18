RIGI en Tierra del Fuego, ni adhesión, ni interés de los inversores, hotelería y acuicultura fuera del régimen.

Sin proyectos aprobados: Tierra del Fuego figura entre las 11 provincias sin iniciativas dentro del RIGI (junto a Santa Cruz, Córdoba, Chubut, etc.).

Tierra del Fuego figura entre las 11 provincias sin iniciativas dentro del RIGI (junto a Santa Cruz, Córdoba, Chubut, etc.). Sectores ignorados: La industria electrónica y de ensamblaje —base del régimen de promoción industrial fueguino— no fue incluida en el esquema de incentivos.

La —base del régimen de promoción industrial fueguino— no fue incluida en el esquema de incentivos. Modelo extractivo: El RIGI privilegió minería (litio y cobre) y energía (petróleo, gas, GNL), dejando afuera sectores industriales periféricos.

El RIGI privilegió minería (litio y cobre) y energía (petróleo, gas, GNL), dejando afuera sectores industriales periféricos. Impacto federal desigual: Mientras provincias con recursos naturales recibieron miles de millones, Tierra del Fuego quedó relegada a esperar un “efecto derrame” incierto.

Provincia Inversión estimada Empleos proyectados Sectores San Juan USD 25.085 M 56.989 Cobre, oro Catamarca USD 9.854 M 18.127 Litio Neuquén USD 12.498 M 14.468 Petróleo y gas Río Negro USD 18.944 M 6.478 Energía y logística Tierra del Fuego 0 0 Industria electrónica ignorada

Aunque la provincia no recibió proyectos, la Legislatura de Tierra del Fuego debatió en 2026 la adhesión al RIGI:

Impulsada por el bloque La Libertad Avanza , que defendió la adhesión como “puerta de entrada a inversiones de gran escala”.

, que defendió la adhesión como “puerta de entrada a inversiones de gran escala”. Críticos señalaron la superposición con el régimen de promoción industrial vigente , que ya otorga beneficios fiscales a la industria fueguina.

, que ya otorga beneficios fiscales a la industria fueguina. El proyecto aún estaba en comisiones, sin resultados concretos en términos de inversión.

Realidad: Tierra del Fuego quedó marginada del RIGI, sin proyectos ni dólares frescos.

Tierra del Fuego quedó marginada del RIGI, sin proyectos ni dólares frescos. Narrativa oficial: Se habla de federalismo y diversificación, pero en la práctica el régimen reforzó un mapa extractivo concentrado.

Se habla de federalismo y diversificación, pero en la práctica el régimen reforzó un mapa extractivo concentrado. Consecuencia: La provincia sigue dependiendo de su régimen industrial propio y de partidas presupuestarias nacionales específicas (como obras viales y judiciales por $3.800 millones en 2026).

Este contraste muestra que el RIGI no fue una herramienta de desarrollo para Tierra del Fuego.