RIGE ALERTA AMARILLA POR VIENTOS PARA ESTE LUNES 18

Según el informe oficial, el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 110 km/h.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, circular con extrema precaución, asegurar objetos que puedan desprenderse o volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Desde Protección Civil se recuerda que la prevención y el cuidado son fundamentales para reducir riesgos, por lo que se solicita a la comunidad atender las recomendaciones vigentes y tomar los recaudos necesarios antes de desplazarse.
Ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 911 o 103.