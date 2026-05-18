RIGE ALERTA AMARILLA POR VIENTOS PARA ESTE LUNES 18

Tierra del Fuego 18/05/2026.- La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para Tierra del Fuego durante el lunes 18 de mayo.

Según el informe oficial, el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 110 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, circular con extrema precaución, asegurar objetos que puedan desprenderse o volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Desde Protección Civil se recuerda que la prevención y el cuidado son fundamentales para reducir riesgos, por lo que se solicita a la comunidad atender las recomendaciones vigentes y tomar los recaudos necesarios antes de desplazarse.

Ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 911 o 103.