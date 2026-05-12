Riesgo pais y la trampa narrativa: El impacto desbastador para las inversiones.
PorArmando Cabral
Argentina 12/05/2026.- Cuando se informa que el riesgo país argentino “bajó a menos de 500 puntos”, se presenta como un logro, pero en realidad sigue siendo extraordinariamente alto en comparación regional.
No todos tienen porque saber que significa tener un riesgo pais en mas de 500 puntos, o en 490 como hoy, eso que los medios venden como un logro, no es ni mas ni menos que una trampa que el ciudadano de a pie puede tomar como un logro, pero que es el preludio de las cero inversiones, la llegada de capitales o como quieran llamarlo.
la comparativa con los países de la región, desnuda una realidad que al igual que RIGI demuestra que el plan económico es un fracaso.
Aquí los números reales y porque Milei se la pasa anunciando inversiones que no llegan ni aun yendo a buscarlas a su pais preferido: Estados Unidos.
Chile: ~100 puntos o menos.
Uruguay: ~120–140 puntos.
Brasil: ~200–220 puntos.
México: ~250–280 puntos.
Argentina: “bajó” a 480–490 puntos, pero sigue duplicando o triplicando el promedio regional.
Por qué se vende como logro
Narrativa oficial: se enfatiza la baja respecto a picos anteriores (580–600 puntos), sin mencionar la brecha con el resto de la región.
Efecto comunicacional: se instala la idea de “mejora” para sostener expectativas de estabilidad, aunque el nivel sigue siendo crítico.
Realidad financiera: un riesgo país de 480 implica que Argentina debe pagar tasas cercanas al 9–10 % anual para endeudarse, mientras Chile o Uruguay lo hacen al 2–3 %.
La clave es mostrar que “menos de 500” no es un logro, sino un síntoma de fragilidad. En cualquier país de la región, superar los 200 puntos sería motivo de alarma; en Argentina se celebra como si fuera una recuperación.
Un título posible para nota crítica: “Riesgo país: la baja que se vende como logro, pero nos deja tres veces peor que la región”
Gráfico comparativo con Argentina vs. Chile, Uruguay, Brasil y México, para que quede visualmente evidente la brecha y el contraste con la narrativa oficial.
La imagen comparativa expone de manera clara cómo el riesgo país argentino (490 puntos) sigue siendo tres veces peor que el promedio regional, aunque se lo presente como un “logro” por haber bajado de 500.
Chile: 100 puntos.
Uruguay: 130 puntos.
Brasil: 200 puntos.
México: 250 puntos.
Argentina: 490 puntos.
La narrativa oficial se centra en la baja respecto a picos anteriores, pero el contraste regional deja en evidencia que seguimos pagando tasas de endeudamiento tres veces más altas que nuestros vecinos.
Un riesgo país cercano a 500 puntos tiene un impacto directo y devastador sobre la llegada de inversiones.
Costo del financiamiento: los inversores exigen tasas de retorno mucho más altas para compensar el riesgo. Mientras Chile o Uruguay colocan deuda al 2–3 % anual, Argentina debe ofrecer rendimientos del 9–10 %.
Desconfianza estructural: el indicador refleja la percepción de inestabilidad macroeconómica, inflación crónica y riesgo de default.
Fuga de capitales: los fondos internacionales evitan activos argentinos y prefieren mercados más previsibles.
Impacto en inversión directa: la IED se mantiene estancada o en retroceso, porque las empresas no pueden proyectar rentabilidad ni estabilidad cambiaria.
Efecto reputacional: cada punto de riesgo país adicional es una señal de alerta para calificadoras y bancos internacionales.
Cuando el gobierno celebra que el riesgo país “bajó a menos de 500”, lo hace desde una lógica interna —comparando con picos anteriores—, pero en el mundo financiero eso sigue siendo una zona roja. Ningún fondo serio invierte en un país con un riesgo país superior a 300 puntos, salvo en sectores extractivos o de corto plazo.
En otras palabras:
“Mientras Argentina festeja una baja técnica, el mercado global sigue viéndola como un destino de alto riesgo.”
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