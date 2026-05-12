Riesgo pais y la trampa narrativa: El impacto desbastador para las inversiones.

No todos tienen porque saber que significa tener un riesgo pais en mas de 500 puntos, o en 490 como hoy, eso que los medios venden como un logro, no es ni mas ni menos que una trampa que el ciudadano de a pie puede tomar como un logro, pero que es el preludio de las cero inversiones, la llegada de capitales o como quieran llamarlo.

la comparativa con los países de la región, desnuda una realidad que al igual que RIGI demuestra que el plan económico es un fracaso.

Aquí los números reales y porque Milei se la pasa anunciando inversiones que no llegan ni aun yendo a buscarlas a su pais preferido: Estados Unidos.



Chile : ~100 puntos o menos.

: ~100 puntos o menos. Uruguay : ~120–140 puntos.

: ~120–140 puntos. Brasil : ~200–220 puntos.

: ~200–220 puntos. México : ~250–280 puntos.

: ~250–280 puntos. Argentina : “bajó” a 480–490 puntos, pero sigue duplicando o triplicando el promedio regional.

Por qué se vende como logro

Narrativa oficial : se enfatiza la baja respecto a picos anteriores (580–600 puntos), sin mencionar la brecha con el resto de la región.

: se enfatiza la baja respecto a picos anteriores (580–600 puntos), sin mencionar la brecha con el resto de la región. Efecto comunicacional : se instala la idea de “mejora” para sostener expectativas de estabilidad, aunque el nivel sigue siendo crítico.

: se instala la idea de “mejora” para sostener expectativas de estabilidad, aunque el nivel sigue siendo crítico. Realidad financiera: un riesgo país de 480 implica que Argentina debe pagar tasas cercanas al 9–10 % anual para endeudarse, mientras Chile o Uruguay lo hacen al 2–3 %.

La clave es mostrar que “menos de 500” no es un logro, sino un síntoma de fragilidad. En cualquier país de la región, superar los 200 puntos sería motivo de alarma; en Argentina se celebra como si fuera una recuperación.

Un título posible para nota crítica: “Riesgo país: la baja que se vende como logro, pero nos deja tres veces peor que la región”

Gráfico comparativo con Argentina vs. Chile, Uruguay, Brasil y México, para que quede visualmente evidente la brecha y el contraste con la narrativa oficial.