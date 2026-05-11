Raúl Von Der Thusen: «Vamos a presentar un proyecto para que el BTF pueda refinanciar los créditos UVA»
PorArmando Cabral
Rio Grande 11/05/2026.- El legislador Raúl Von der Thusen se encuentra trabajando desde hace tiempo en la búsqueda de soluciones para la acuciante situación de casi 300 familias fueguinas que accedieron a créditos UVA que hoy son impagables, primero logró que no se le ejecutaran las viviendas a quienes tienen créditos del BTF y ahora presentará otro proyecto para que las deudas sean refinanciadas y de esta manera aliviar la carga que significa pagar cuotas de 3 millones de pesos. Ademas el legislador de Somos Fueguinos se refirió al proyecto de requisitos para funcionarios de Tierra del Fuego que prestan servicios fuera de la jurisdicción provincia, como el representante de Tierra del Fuego en YPF.
El legislador Raúl Von Der Thusen es el único que está trabajando en la búsqueda de soluciones a la caótica situación por la que atrevieran los hipotecados UVA de nuestra provincia. Se trata de 290 familias de las cuales 210 están en situación de morosos y 12 de ellas han logrado, gracias a un proyecto del legislador de Somos Fueguinos que, no les ejecuten sus viviendas.
Ahora presentara un proyecto para que esos créditos que, aumentan en promedio unos 500 pesos por mes, puedan ser refinanciados y de esta manera aliviar la situación de presión de todas estas familias y que la cuota se adapte a sus ingresos, para no sumar deuda.
En dialogo con Resumen Económico, en Radio Provincial el legislador decía lo siguiente:
Bueno, recién hablábamos con Melissa, una de las hipotecadas del Banco del Crédito Suba, y nos decía que bueno, ha recibido ayuda suya y que gracias a sus gestiones se ha logrado que no se les ejecuten las viviendas.
Bueno, es un trabajo, no voy a ahondar mucho en el tema, seguramente ella amplió con respecto a lo que sucede con UBA, porque no sólo es especialista, sino que es una de las primeras damnificadas.
Estos créditos que se dieron en la época del presidente Macri, recordará ya por el año 2017, donde luego terminó siendo, por decirlo de alguna manera, una estafa.
La verdad que se han burlado la buena fe de tantos miles de argentinos que que sacaron crédito hipotecario y que hoy se han convertido casi impagable.
Hoy hay una situación de 12 familias en toda la provincia de Tierra al Fondo, que no han perdido su vivienda, justamente por haber trabajado en conjunto en leyes de la Legislatura para frenar las ejecuciones hipotecarias.
Todos los años comienzo dos o tres meses antes había algunos legisladores para poder prorrogarlo año tras año, no sé hasta cuánto más eso se va a poder seguir sosteniendo.
Estamos esperando una ley nacional que pueda modificar esos cálculos que se hicieron en aquella oportunidad, casi hace 10 años.
Y bueno, eso no sucede, lamentablemente.
Igualmente en Tierra del Fo estoy trabajando en un proyecto de ley para ver si podemos resolver aunque sea aquellos que han sacado estos créditos UA en el BTF, el banco que también es del Estado, así que estamos trabajando en eso.
Claro, ella nos decía recién que gracias a que esos préstamos ellos los sacaron en el Banco de Tierra del Fuego, al ser provincial no tienen la misma presión que tienen los que, por ejemplo, los sacaron en el Banco Nación, en bancos privados, donde precisamente sí les pueden ejecutar las viviendas.
Sí, claro, bueno, en Tierra del Fuego creo que fuimos la primera provincia que logramos esa normativa.
Ahora, también tomó la misma propuesta, estuve en contacto con algunas autoridades de la provincia de Jujuy, habían contactado por Melisa y copiaron, digamos, la misma copiaron en buen sentido, tomaron esta propuesta y también están ayudando a los jujeños que están en esta misma situación.
La verdad que es complejo cuando uno piensa de que no sé ha sacado un crédito por 2 millones de pesos, pagó ya 50 millones de pesos, todavía debe 50 millones de pesos más.
Entonces, la verdad que es muy complejo, es algo que no se termina nunca.
Y otra cosa por ahí importante que ha pasado en Tierra Fuego, que al haber hecho estos créditos con el BTF, la justicia actuó, si bien se demoró un poco, pero hay una medida cautelar que no permite que le saquen, si mal no recuerdo, más del 35% del salario, pero en alguna oportunidad se utilizaban hasta dos sueldos de una familia para poder pagar las cuotas.
Claro, recién me decían, Melissa, que por ejemplo, la cuota de ella es de 3 millones de pesos,.
Pero porque quedó congelada, justamente por esta situación.
¿Qué otra medida se puede tomar para ayudar a esta gente, Raúl, que está en una situación desesperante, porque en el caso de esta señora debe 180 millones de pesos hora?
Bueno, ahí va a ver, a uno se le ocurre por ahí, desde el punto de vista jurídico, varias propuestas.
Por ahí la más viable sería refinanciar, o sea que el banco se haga cargo de esta deuda.
Justo estaba cerrando una cuenta hace un rato.
Se deben en total 8.800.000 UA.
De esa manera se calcula el UA mayo está en 1.925 pesos, así que estamos hablando de una deuda que ronda los 16 mil millones de pesos.
Muchísimo dinero.
Pero además, imagínate que se vienen pagando estos créditos hace casi 10 años, todavía se deben 16 mil millones de pesos, y cuando se comenzó a solicitar estos créditos, esa deuda no superaba los 160 millones de pesos.
Eso es una barbaridad, es un abuso, claramente una estafa.
Todas estas ciento ocupaciones, cientos o miles de familias en toda la Argentina, que tomaron de buena fe estos créditos.
Nosotros vamos ahora a elaborar un proyecto ley, con el último informe que le hicimos el BTF, con información actualizada, para ver si logramos que al menos los que están en el Banco de Tierra del Fuego, se pueda refinanciar con otra tasa, tratar de ver que después subsidiar una parte de esa tasa, y que puedan pagar, porque nadie está diciendo, ellos no es que no quieren pagar, lo que pasa es que es imposible pagarlo, no hay forma de pagarlo, porque aparte las reglas no son claras.
Hoy estamos en una etapa, digamos, de estabilidad, por decirlo de alguna manera, con respecto a la inflación, pero nadie nos garantice bajo los índices macroeconómicos que estamos viendo que dentro de unos meses, según la disparo de inflación, va a ser mucho menos posible poder pagarlo.
Así que estamos tratando de lograr un proyecto.
Me quiero adelantar mucho, Armando, porque es muy técnico y no quiero generar una falsa expectativa a esta familia, pero sí le llevo tranquilidad que estamos trabajando.
Perfecto.
Lequislador, le hago una pregunta, sacándolo de este tema.
Se trató ayer finalmente este tema de requisitos para la función pública.
Estuvimos tratando, dimos inicio al tratamiento de dos asuntos.
El primero de ellos, requisitos para funcionarios de Tierra del Fuego que prestan servicios fuera de la jurisdicción provincial.
Por ejemplo, el director de YPF nombrado por Tierra del Fuego, el secretario de la Casa de Tierra del Fuego, el Consejo Federal de Pesca, bueno, todos funcionarios que son de Tierra del Fuego, pero en muchos casos sabemos de que ni siquiera han venido a Tierra de Fuego, entonces se quiere regular esa situación.
Y por otro lado poner requisito también a funcionarios que son electos y también designados por el gobernador, que cumplan con algunas condiciones, en especial la de no haber cometido delito y tener alguna sentencia firme.
Esto es lo que se llama a nivel nacional en algunos casos ficha limpia, Es algo muy parecido a eso.
Pero bueno, va a dar mucho para hablar, van a haber distintos expositores, distintos sectores sociales, políticos, vamos a convocar término de la justicia, bueno, que todos puedan opinar y ver si esto es viable.
Yo creo que sí, creo que aquel que representa a la ciudadanía, ya sea de manera directiva o designado por un gobernador, tiene que tener la transparencia suficiente y estar limpio, como se dice habitualmente, para poder administrar fondos públicos.
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