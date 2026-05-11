Raúl Von Der Thusen: «Vamos a presentar un proyecto para que el BTF pueda refinanciar los créditos UVA»

El legislador Raúl Von Der Thusen es el único que está trabajando en la búsqueda de soluciones a la caótica situación por la que atrevieran los hipotecados UVA de nuestra provincia. Se trata de 290 familias de las cuales 210 están en situación de morosos y 12 de ellas han logrado, gracias a un proyecto del legislador de Somos Fueguinos que, no les ejecuten sus viviendas.

Ahora presentara un proyecto para que esos créditos que, aumentan en promedio unos 500 pesos por mes, puedan ser refinanciados y de esta manera aliviar la situación de presión de todas estas familias y que la cuota se adapte a sus ingresos, para no sumar deuda.

En dialogo con Resumen Económico, en Radio Provincial el legislador decía lo siguiente:

Bueno, recién hablábamos con Melissa, una de las hipotecadas del Banco del Crédito Suba, y nos decía que bueno, ha recibido ayuda suya y que gracias a sus gestiones se ha logrado que no se les ejecuten las viviendas.