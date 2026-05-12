PROVINCIA GRANDE EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL DESFINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y RATIFICÓ SU DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Rio Grande 12/05/2026.- El partido Provincia Grande manifestó su profunda preocupación frente al desfinanciamiento que atraviesan las universidades públicas argentinas y reafirmó su compromiso con una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad.

Mediante un comunicado, desde el espacio señalaron que defender la universidad pública no implica solamente sostener un presupuesto, sino también garantizar que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida en su propia provincia, fortalecer la producción de conocimiento y sostener una estrategia de desarrollo con arraigo territorial.

En ese marco, destacaron que en Tierra del Fuego las instituciones universitarias cumplen un papel central en la formación profesional, la innovación tecnológica, la investigación y la construcción de ciudadanía, aportando recursos humanos estratégicos para el presente y el futuro provincial.

Provincia Grande advirtió, además, que el debilitamiento del sistema universitario profundiza las desigualdades territoriales y compromete las posibilidades de desarrollo de provincias como Tierra del Fuego, donde la universidad pública resulta clave para ampliar oportunidades y fortalecer capacidades locales.

Por último, exigieron al Gobierno Nacional que garantice un financiamiento adecuado y sostenible para las universidades públicas, con salarios dignos, infraestructura, becas y recursos suficientes para la investigación y la extensión universitaria, en el marco de una nueva jornada federal de protesta convocada para este martes 12 de mayo en todo el país.