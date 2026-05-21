Protesta en Tierra del Fuego AeIAS contra la modificación de la Zona Fría

Tierra del Fuego 20/05/2026.- Sindicatos, organizaciones sociales, vecinas y vecinos marcharon en Ushuaia y Río Grande para repudiar el proyecto de ley del Gobierno nacional que busca modificar el régimen de subsidios de Zona Fría.

La convocatoria impulsada inicialmente por la UOM Río Grande y el sindicato docente SUTEF —integrantes del FreSU— sumó el rechazo a la quita masiva de subsidios al gas envasado por parte del Gobierno provincial.

En Ushuaia se realizó un acto en Fadul y San Martín, luego se marchó hacia la Casa de Gobierno en respaldo al acampe que desde hace más de una semana sostienen familias de distintos barrios que exigen la suspensión de los decretos provinciales 2112/25 y 505/26.

En Río Grande, la movilización de la UOM y SUTEF confluyó en Belgrano y San Martín con organizaciones sociales, vecinas y vecinos. Soledad Rottaris, secretaria general adjunta provincial de SUTEF, advirtió sobre el impacto del proyecto que ya avanza en Diputados. “Era indispensable estar presentes frente a un escenario alarmante, se quiere avanzar sobre las tarifas y el gas en una zona con un invierno duro y crudo”, sostuvo, quien calificó la iniciativa como “otro ajuste contra el pueblo” y señaló que la quita se dio “casi a traición”, mientras muchas familias aún arrastran la eliminación del subsidio provincial.

“Entendemos que no es en soledad y que el camino es este: recorrer las calles y ponernos a disposición de todas las causas justas”, sostuvo, destacando el rol articulador del FreSU y llamando a “profundizar la unidad gremial y la organización”.

La modificación del régimen de Zona Fría impactará de lleno en las facturas de servicios básicos en Tierra del Fuego AeIAS, en una provincia que, paradójicamente, es una de las mayores productoras de gas del país.