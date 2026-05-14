PRODUCCIÓN Y AMBIENTE FORTALECE LA FORMACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES EN LA PROVINCIA

Al respecto, el director del CECAFMA, Sebastián Gauna, destacó que estas acciones son el resultado de un trabajo articulado entre instituciones educativas, organismos públicos y profesionales del sector. “Buscamos fortalecer la profesionalización comunitaria e impulsar la incorporación de nuevos actores a la actividad, brindando herramientas técnicas, operativas y de seguridad que promuevan el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en nuestra región”, señaló.
Finalmente, Gauna resaltó que el CECAFMA, el cual depende de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de la provincia, mantendrá su agenda de formación técnica y actualización permanente. Mediante la participación de especialistas en acuicultura y seguridad marítima, el objetivo es consolidar un sector pesquero artesanal más sólido y capacitado en Tierra del Fuego.