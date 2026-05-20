“PONER EN RIESGO LOS RECURSOS DE LA DPOSS ES PONER EN RIESGO UN SERVICIO ESENCIAL”

Tierra del Fuego 20/05/2026.- Desde la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) expresaron preocupación por las consecuencias que generaría la iniciativa aprobada en la Legislatura, al considerar que lo que se impulsa pone en tensión el equilibrio económico necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en toda la provincia.

Cabe recordar que la intención enviada desde la Legislatura pretende prohibir los cortes de servicios como agua, electricidad y gas natural, por mora; y retrotraer la tarifa a diciembre último, lo que en el caso de la DPOSS le generaría un perjuicio superior a los 5 mil millones de pesos.

En este sentido, el presidente del organismo, Cristian Pereyra, defendió las medidas que viene impulsando el Gobierno provincial para sostener el sistema sanitario y remarcó que la DPOSS mantiene una política de acompañamiento social sin afectar el acceso de los vecinos al agua potable.

“En estos siete años de gestión no se le ha cortado el servicio a ningún vecino. Entendemos que el agua es un servicio esencial directamente ligado a la salubridad de la población”, afirmó el funcionario, buscando llevar tranquilidad frente a versiones que advertían posibles restricciones a usuarios residenciales.

En ese sentido, Pereyra recordó que desde hace siete meses se encuentra vigente una moratoria destinada a facilitar la regularización de deudas. Según precisó, cerca de 8 mil usuarios ya pudieron adherirse a este esquema de pago, lo que refleja “el compromiso de los vecinos con la institución”.

Desde el organismo sostienen que las medidas impulsadas hasta ahora buscaron preservar el acceso al servicio sin trasladar completamente el impacto inflacionario a las tarifas. De acuerdo con los datos brindados por la DPOSS, durante los primeros meses del año la actualización tarifaria alcanzó el 6,86%, muy por debajo de la inflación acumulada, que llegó al 12,3%.

Sin embargo, advirtieron que el nuevo escenario legislativo podría afectar seriamente la capacidad operativa y financiera del ente sanitario, comprometiendo inversiones, mantenimiento de infraestructura y futuras obras necesarias para garantizar la calidad del servicio.

Pereyra también subrayó que el actual régimen tarifario ya contempla herramientas de asistencia focalizada para sectores vulnerables, permitiendo acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas sin desfinanciar al organismo.

Finalmente, el titular de la DPOSS insistió en la necesidad de preservar los recursos de la institución para evitar consecuencias negativas a mediano y largo plazo. “La DPOSS viene realizando inversiones, reequipamiento y obras para mejorar el servicio en toda la provincia, y eso requiere previsibilidad y sostenibilidad económica”, concluyó.