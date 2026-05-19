PEÑA, FOLKLORE Y TRADICIÓN PARA RECIBIR EL 25 DE MAYO EN COMUNIDAD

Rio Grande 19/05/2026.- El Municipio de Río Grande invita a toda la comunidad a participar de la peña “Esperando el 25”. La propuesta se llevará adelante el domingo 24 de mayo, desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita en el Gimnasio del Club Social y Deportivo San Martín.

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevará adelante la peña folklórica “Esperando el 25”, con el propósito de celebrar en unidad una de nuestras fechas patrias más significativas de nuestra historia.

La jornada se realizará el domingo 24 de mayo, a partir de las 20 horas, en el Gimnasio del Club Social y Deportivo San Martín ubicado en O’Higgins 46. Durante la velada, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de música y danzas folklóricas en vivo, en un ambiente festivo y tradicional de la mano de artistas locales.

A la medianoche, los festejos continuarán con la interpretación del Pericón a cargo de la Banda Municipal de Música, invitando a vecinos y vecinas a danzar en comunidad como parte de la celebración por el Día de la Revolución de Mayo.

Entre los artistas que se presentarán se encuentran: Ballet Folklórico de adultos mayores “Papa Francisco”; Dúo Canestrari; Montecino; Dos Reynoso; Desvelos; Facu Roldan; Luís Cabaña; La Sanata; Grupo de danza folklórica “Flor de Ceibo”; Ballet Andanzas; Banda Municipal de Música; Grupo coreográfico “Mercedes Sosa; y La Cruza Folk.

Además, durante el evento habrá servicio de buffet a cargo de instituciones educativas, escuelas deportivas y asociaciones culturales de la ciudad.

A través de estas propuestas, el Municipio continúa promoviendo espacios de encuentro, identidad y participación comunitaria, fortaleciendo nuestras tradiciones y el sentido de pertenencia de las y los riograndenses.