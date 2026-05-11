Paola Minolfi. «Sin subsidio los 450 kilos de gas cuestan más de 1.170.000 pesos por mes y nos sacaron 50 kilos».
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego, 11/05/2026.- Mientras el gobierno de Tierra del Fuego ha intensificado su campaña en redes informando sobre el pago de subsidio de gas señalando que el estado provincial aporta $ 857.200, el usuario $ 64.000 y el estado nacional $ 79.600, una vecina del Barrio Dos banderas de Ushuaia, desmintió esta información y dijo que, «Entonces ante nuestro reclamo de los 100 kilos, terminamos encontrándonos con la noticia que no solo no nos dieron los 100 kilos, sino que nos sacaron 50 kilos». Este lunes movilizan a Casa de Gobierno en reclamo de una solución urgente ante el advenimiento del invierno
Casi 6000 familias en toda la provincia se encuentran afectadas por la quita de subsidios al gas envasado que lleva adelante el gobierno de la provincia, en tal sentido, Paola Minolfi, vecina del Barrio Dos banderas en la ciudad de Ushuaia, desmintió la publicidad oficial señalando que no solo no les aumentaron los kilos que están solicitando, sino que les quitaron 50 kilos, con lo que es imposible de calefaccionar un hogar.
Ademas los problemas de salud que acarrea esta situación son graves, gripes, pulmonías, neumonías, resfríos, problemas respiratorios, que agravan aun mas la situación, En Rio Grande estuvo tomada la delegación de gobierno, por familias que están con esta problemática, y en Ushuaia se realizará una movilización a casa de gobierno
Arriba la campaña en redes sociales del gobierno de Tierra del Fuego.
El dialogo con la vecina del barrio dos banderas es muy esclarecedor, respecto de la grave situación por la que están atravesando.
Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Paola Minolfi, soy del barrio dos Bandera.
Bien, bueno Paola, cuéntenos la situación que se ha planteado con respecto al tema subsidio de gas, porque entiendo que están pasando por un problema bastante grave.
La verdad que venimos con un problema que ya comenzó en septiembre del año pasado en toda la provincia, donde el gobierno tuvo la decisión de quitarnos arbitrariamente 50 kilos de gas.
Para quienes no saben, a nosotros el estado nos subsidiaba en verano 240 kilos y en invierno 450.
Fuera de eso, quilaje, la persona tenía que pagar el valor normal del que sería sin subsidio.
Arriba el reclamo de los vecinos afectados por el recorte en el gas envasado.
En septiembre nos quitaron 50 kilos, empezamos a tener reuniones con el gobernador, porque ya de por sí los 450 en invierno no nos alcanzaba.
Todos los años en invierno solicitábamos que nos den un bono extraordinario de 100 kilos más que nos estaba dando.
Bueno, con este gobierno eso se dejó de dar.
Entonces ante nuestro reclamo de los 100 kilos, terminamos encontrándonos con la noticia que no solo no nos dieron los 100 kilos, sino que nos sacaron 50.
Claro, claro.
¿Esos 50 cuánto implicaba en el uso diario que ustedes le daban al gas?
Mire, yo le cuento, en invierno por ejemplo, 450 kilos nos alcanzaba para dos calefactores de 5000 calorías al mínimo, una cocina y un baño de cinco minutos en una familia T, o sea, eso es lo que podíamos usar.
Si vos subías un calefactor al máximo, ya no te alcanzaba, entonces siempre igualmente teníamos que mecharlo con leña o con artefactos eléctricos, teniendo en cuenta también el problema energético que hay en la provincia.
Claro, eso le iba a decir, porque de última podían optar por calefaccionarse con electricidad, pero los cortes también no garantizaban que eso pudiera suministrarle un consumo permanente.
Y no solamente el tema de los cortes, sino también el problema que nos queja es que uno por ahí quiere ahorrar y por ejemplo a muchas familias se la boletas de 200 mil pesos por usar artefactos eléctricos para calefaccionar, porque no tenían los medios para comprar la leña, entonces quisieron mechar entre el gas y la luz y terminaron no pagando el excedente de gas, pero sí pagando un excedente de luz.
Claro, porque el gobierno también autorizó aumento desproporcionado de luz en la dirección.
Exactamente.
A todo esto lo que nos pasa es que en septiembre se nos sacan 50 kilos, por lo tanto ya no nos alcanzaba.
El gobernador asumió una promesa de que no nos están reempadronando hace dos años y que esto no se estaba haciendo en base a que querían hacer algo más equitativo, porque había mucha gente que cobraba más de 20 millones de pesos según él, y barrios privados que tenían este beneficio, digámoslo.
Entonces que querían hacer algo más equitativo para las familias más vulnerables, estaban trabajando en eso y que estaban por empezar a trabajar en una tarifa diferencial también para familias de vulnerabilidad en toda la ciudad, no solamente barr autogestionados para toda la ciudad, en el cual se les iba a hacer un valor diferencial también en la tarifa de luz para poder mechar entre el gas y la luz también.
Ustedes señalan, Paola, que sin subsidio los 450 kilos de gas cuestan más de un millón 170 mil pesos por mes.
Sí, aproximadamente ese es el valor.
Está en 2.360 kilos más o menos.
¿Perdón?
2.360 Pesos aproximadamente el kilo.
Bien.
Y eran 450 kilos en invierno, 240 en verano y además la tarifa justa para todos los hogares.
Esto es lo que ustedes están planteando hoy.
Claro, exactamente.
A nosotros lo que nos pasó, que fueron habiendo aumentos, incluso pasó esto, en septiembre nos sacan los 50 kilos, los fueron devolviendo a algunas familias y algunas no, según el uso que tenía la familia del gas.
Si la familia cuidaba un poco el gas, no te devolvían los 50 kilos porque ellos entendían de que a vos te sobraba el gas o te llegabas bien.
En enero directamente se cortó esos 50 kilos a toda la provincia.
No es que algunos sí, otros no, se les cortó a todos por igual.
Se empezó a reclamar eso y nos encontramos que en abril nos vino un aumento de 800 pesos el kilo subsidiado a 120 y que en mayo iba a ser de 160.
Empezamos a tener estos reclamos.
Cuando llega mayo nos enteramos que no solamente nos habían aumentado el gas nos habían sacado 50 kilos, sino que a muchas familias, a cientos de familias le sacaron 200 kilos, o sea que ahora en invierno en vez de cobrar que le depositen esos 400 kilos, teniendo en cuenta que ya nos habían sacado 50, se le ha depositado 200 o 240 kilos según la zona.
Y eso le alcanza por una semana.
Exactamente, eso alcanza para una semana.
Después si vos necesitas el gas, tenés que pagarlo 2360 pesos aproximadamente el kilo.
¿También pasa que a veces a las empresas de distribución hacían como un préstamo, bueno, te presto 100 kilos, después te lo descuento el mes que viene, eso ya no se puede hacer porque la empresa dice, si vos no tenés los kilos, cómo te lo voy a prestar?
Porque el mes que viene no los vas a tener tampoco si el gobierno te lo devuelve.
Claro, como se va haciendo una bola de nieve, va sumando.
Nosotros a esto se lo planteamos a la vicegobernadora Urquiza el día jueves que estuvimos en la Legislatura y ella dijo que en realidad las empresas de gas no nos dan el gas, porque ellos hace más de un año que no le pagan, o sea, no solamente nos quitan el quilaje a nosotros, somos los sectores más vulnerables porque no tenemos otra opción de calefacción, sino que tampoco le pagan a las únicas dos empresas que abastecen de gas envasado.
Sí, sí, siempre los perjudicados son ustedes.
Exactamente, hoy estamos a la buena merced de que las empresas nos sigan abasteciendo y encima le sacaron equiláje a muchísimas familias.
Esto pasaba porque según ellos tienen el gas de red que pasa por la puerta, la realidad es que muchos no lo tienen, pasa a 100 metros, 200 metros la red de gas no lo tienen, se lo ha sacado igual, otros tanto les pasa, pero han presentado las carpetas técnicas y no se ha avanzado con eso o no tiene la opción de sacar este famoso crédito que dicen del banco que lo puede sacar, han ido y no se los dan porque no cumplen con los requisitos mínimos para poder acceder al crédito.
Claro, porque El monto es 8 millones de pesos, que además con una tasa.
De 25% altísima, pero tenemos también, tengamos en cuenta que sobre todo en los barrios más vulnerables hay gente que cobra 500 mil pesos.
Claro, por eso, por eso digo, es un montón de, o sea te lo pusieron para dártelo sabiendo que no te lo iban a dar.
Exactamente, es como cuando vas a comprar una casa y no tenés los medios y querés ir al banco y te dicen no cumplís con todos los requisitos para acceder a la casa.
Bueno, es exactamente esto, vos tenés que demostrar que no necesitas el beneficio para poder acceder al beneficio.
Exactamente, exactamente.
Es imposible, por lo que nos estuvieron comentando las personas que tienen la posibilidad de hacer la carpeta y que se han acercado a querer hacerlo, es que también el costo es de 12 millones hacer todo más la conexión, digamos, y que el banco les da 8.
¿Y dónde sacan los otros 3 millones?
También aparte tenés que sacar un crédito, endeudarte, primero ser calificado para ese crédito y después aparte tener 3 millones más para poner.
Claro, te metes en otro problema más, te compras otro problema más que no.
Va una deuda, situaciones donde hoy la gente no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes con la comida.
Claro, claro, por eso mismo yo lo decía, hoy no podés comprar un kilo de carne, te va a meter en un crédito de 8 millones de pesos.
No, es imposible.
Exactamente.
Por todo esto, Paola, el lunes a las 10 hay marcha en la Casa de Gobierno.
El lunes a las 10 concentramos en la Casa de Gobierno porque si bien en la legislatura se sacó un proyecto de ley frenando todo esto hasta tanto se haga un relevamiento como corresponde y como se debe, caso por caso, porque como te decía, el Re empadronamiento hace dos años que no se hace, pero hace seis años los Re empadronamientos los empezaron a hacer por medio de fotos, o sea vos te decían mandame una foto de tu casa, vos le mandás una foto y con eso quedaba todo.
Desde el 2020 nos hace un empadronamiento real de cómo vive cada uno, entonces no podes saber en qué situación se encuentra cada familia.
Tremendo.
Nos vamos a concentrar en Casa de Gobierno el lunes a las 10 de la mañana, nos vamos a quedar ahí hasta tanto el gobernador promulgue este proyecto de ley, lo promulgue, porque la realidad es que la situación no da para más.
Aparte de esto, a las familias que se han equivocado y le han sacado los kilos, tampoco se los están devolviendo, le han devuelto muy poca gente los kilos, a otros le dicen que se lo van a devolver el mes que viene, o sea no sirve para el mes que viene, porque nosotros necesitamos el kilo hoy, el gas hoy y estamos hablando con gente de Río Grande y con gente de Tolwin para que puedan ellos movilizar también en cada ciudad.
Esto no le cabe abandono de personas, digo, porque acá si no tenés gas en invierno te morís.
No hay mucha vuelta.
Nosotros fuimos por lado, primero lado de poder charlarlo, quisimos sentarnos en todas las mesas donde se nos invitó, en todos le planteamos los mismos.
Tenemos un montón de chicos que viven con bronquioslitis, con bronquiospasmos y personas adultas, porque ya de por sí el tener que cuidar el gas, el tener que apagar el calefactor para llegar a fin de mes con el gas, cuando llegás a la casa es una heladera y eso le pasa a cualquier persona, no hace falta vivir en un barrio autogestionado, si vos apagás la calefacción en tu casa cuando llegas es una heladera.
Entonces tenemos personas que tienen ya problemas de salud por eso y eso se va a agravar, la gente se va a tener que calefaccionar como sea.
Una camionada de leña está arriba de 500 mil pesos.
Bueno, y como te contaba lo de la boleta de luz, corremos el riesgo.
De incendio de talas, intoxicación, problemas pulmonares, respiratorios.
Y no solamente hablamos de lo que es la parte monetaria y la parte de la salud física, sino también hablemos de la salud mental que tanto en boga está, que vamos a cuidar la salud mental.
La persona no tiene hoy para llegar a fin de mes, ahora tiene que ver de qué manera saca el gas, de dónde saca el gas o de dónde consigue el peso.
Porque hoy esos 400 kilos subsidiados que mucha gente ve en las redes, que mucha gente dice quieren todo gratis, los 400 kilos que nos subsidian a nosotros nos conllevan 64 mil pesos, que aparte no nos alcanza esto para cubrir lo mínimo que podemos llegar a más o menos 20 días.
Hoy cuidando bien el gas podemos llegar a tirar 20 días lo otro y bueno, empezá a usar salamandra eléctrico, fíjate.
Claro, todo esto a 1500 kilómetros de la Antártida, ¿No?
Hay gente que habla porque no tiene nada más remota idea y porque nunca le faltó, evidentemente.
Pero bueno, vamos a seguir nosotros acompañando el reclamo.
Estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, Paola.
Así que las veces que quieran llamar, que quieran comunicarse, nuestro teléfono, te doy el WhatsApp al aire si querés, para que tomes nota.
964 59 20 13.
Comuníquense, mándenos la información que tengan y estaremos acompañándolos en este reclamo.
Otra cosa que quería comentarte así cortito también, que mucha gente, que lo que tienen que saber es que todos en la provincia estamos subsidiados.
Quienes tienen gas de red también están subsidiados.
Estuve haciendo recién el cálculo de cuánto es lo que se paga sin subsidio del gas envasado y sin subsidio.
El gas de.
Y el kilo de gas Envasado se paga 2.362 pesos y el gas de red son 231 pesos sin subsidio.
¿Doscientos cuánto?
231 Pesos sin subsidio.
Y la persona que tiene gas envasado subsidiado paga 160 pesos.
Y quien no tiene el gas.
Perdón, Y quien tiene gas de red subsidiado paga 104.
Bien, me preguntan si podés decir el costo del tubo y de la garrafa.
Y La garrafa está 16 mil pesos.
Ahora con 10 kilos está un monto de 160 pesos el kilo.
La garrafa tiene 10 kilos y el tubo tiene 45 kilos.
Muchísimas gracias, Paola.
Quedamos a disposición entonces.
Es muy amable por atendernos.
Muchas gracias por comunicarse.
Que tengan buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Era Paola Minolfi, del barrio Dos Banderas en Ushuaia.
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