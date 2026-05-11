Paola Minolfi. «Sin subsidio los 450 kilos de gas cuestan más de 1.170.000 pesos por mes y nos sacaron 50 kilos».

Casi 6000 familias en toda la provincia se encuentran afectadas por la quita de subsidios al gas envasado que lleva adelante el gobierno de la provincia, en tal sentido, Paola Minolfi, vecina del Barrio Dos banderas en la ciudad de Ushuaia, desmintió la publicidad oficial señalando que no solo no les aumentaron los kilos que están solicitando, sino que les quitaron 50 kilos, con lo que es imposible de calefaccionar un hogar.

Ademas los problemas de salud que acarrea esta situación son graves, gripes, pulmonías, neumonías, resfríos, problemas respiratorios, que agravan aun mas la situación, En Rio Grande estuvo tomada la delegación de gobierno, por familias que están con esta problemática, y en Ushuaia se realizará una movilización a casa de gobierno

Arriba la campaña en redes sociales del gobierno de Tierra del Fuego.

El dialogo con la vecina del barrio dos banderas es muy esclarecedor, respecto de la grave situación por la que están atravesando.

Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Paola Minolfi, soy del barrio dos Bandera.