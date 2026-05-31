Otro Libertario de bien: Hallan más de US$2.500.000 y drogas en un allanamiento al ex titular de ARSAT y ORSNA

Argentina 31/05/2026.- El procedimiento fue ordenado en el marco de una causa que originalmente no lo tenía como objetivo principal.

El ex titular de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido tras un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo en el que se encontraron más de 2.500.000 dólares en efectivo, drogas y otros elementos que ahora forman parte de una investigación judicial en curso.

El procedimiento fue ordenado en el marco de una causa que originalmente no lo tenía como objetivo principal. Según fuentes judiciales citadas por distintos medios, la investigación se inició por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, pero con el avance de las medidas de prueba el expediente derivó en nuevas líneas de análisis, incluyendo presuntas irregularidades en contrataciones, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el operativo —uno de entre una docena de allanamientos simultáneos— los agentes secuestraron alrededor de US$2.500.000 en efectivo en total, además de moneda argentina y divisas de otros países. También se hallaron sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, cocaína y drogas sintéticas en distintas presentaciones.

Fuentes del caso indicaron que, junto al dinero y las drogas, se incautaron dispositivos electrónicos y documentación que será analizada por los investigadores para determinar su posible vinculación con la causa original.

Una investigación que cambió de foco

De acuerdo con la información publicada, el hallazgo se produjo de manera circunstancial, ya que el expediente inicial no contemplaba ni delitos vinculados al narcotráfico ni la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo.

El caso está a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y cuenta con la intervención del fiscal Fernando Domínguez. La investigación surgió a partir de presuntas irregularidades detectadas tras el faltante de equipamiento tecnológico en la empresa estatal.

Los elementos encontrados en el domicilio de Leal abrieron nuevas hipótesis que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia para determinar si guardan relación con los hechos investigados o constituyen delitos independientes.

Trayectoria y situación del ex funcionario

Leal cuenta con una extensa carrera en el sector público. Presidió ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández, y posteriormente fue designado al frente del ORSNA por el gobierno de Javier Milei, organismo encargado de la regulación del sistema aeroportuario nacional.

Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, tras presentar su renuncia al cargo.

Al momento del allanamiento y su detención, el ex funcionario seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, pese a haber dejado la conducción del organismo meses atrás, según señalaron fuentes citadas por la prensa.__IP__

Próximos pasos judiciales

La causa se encuentra en etapa de investigación y los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes. Fuentes judiciales indicaron que se buscará establecer el origen de los fondos, el destino del dinero hallado y la eventual vinculación con las maniobras investigadas en torno a contratos y operaciones dentro de la compañía estatal.

Mientras tanto, Leal permanece detenido a disposición de la Justicia Federal, en un expediente que, a partir del hallazgo, sumó nuevas derivaciones de alcance penal, económico y político.

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