Rio Grande 11/05/2026.- Tierra del Fuego atraviesa una crisis sin precedentes: sin fondos nacionales, sin clases, sin subsidios, con el sistema de salud colapsado y con dudas sobre el pago de salarios. El gobierno provincial solicita adelantos de coparticipación que son ilegales —porque la Nación se queda con esos recursos— y, mientras tanto, la política local parece paralizada.

En este escenario, la oposición y gran parte de los legisladores adoptan una postura vergonzosa: esperar a ser convocados. Como si la iniciativa política no fuera parte de su mandato, como si la representación ciudadana se redujera a un gesto pasivo de espera.

La inacción legislativa se convierte en un símbolo de desconexión con la realidad social.

La oposición política se refugia en discursos de victimización institucional, en lugar de proponer soluciones.

La crisis integral desnuda la fragilidad del sistema: sin recursos, sin servicios básicos, sin horizonte.

La legitimidad del poder legislativo se erosiona día a día, alimentando la percepción de privilegios sin contraprestación.

La política fueguina parece mirar hacia otro lado mientras la sociedad se hunde. No se trata de si fueron convocados o no: se trata de que no asumen la responsabilidad de actuar en medio de una emergencia terminal.

Treinta y seis años después de que la provincia se incorporara al mapa institucional argentino, el contraste es brutal: de la vocación cívica que acompañó la reforma constitucional de 1994 a la parálisis actual, donde los representantes se excusan en la falta de convocatoria.

Este es el verdadero escándalo: la ausencia de política en tiempos de crisis.

placa institucional completa que muestre la inacción política general —no solo legislativa, sino también nacional y municipal— en medio de la crisis fueguina.

Estructura del nuevo cuadro

Cargo / Función Nombre Fuerza política Proyectos / Acciones relevantes Legislador provincial Juan Carlos Pino PJ / Forja Sin proyectos recientes Legislador provincial Jorge Lechman Somos Fueguinos Sin iniciativas públicas Legislador provincial Agustín Coto La Libertad Avanza 52 proyectos (único activo) Diputado nacional Andrea Freites PJ / Frente de Todos Sin proyectos vinculados a la crisis provincial Diputado nacional José Luis Rodríguez La Libertad Avanza Sin proyectos Senador nacional Coto La Libertad Avanza Sin proyectos Senador nacional Monte de Oca La Libertad Avanza Sin proyectos Intendente Martín Pérez (Río Grande) PJ / Frente de Todos Gestión sin fondos, sin plan de emergencia Intendente Daniel Harrington (Tolhuin) PJ / Forja Sin medidas públicas frente a la crisis Intendente Walter Vuoto (Ushuaia) PJ / La Cámpora Sin coordinación institucional ni plan social

El cuadro muestra una cadena de inacción política que atraviesa todos los niveles del poder fueguino.

Impacto institucional: la falta de respuestas coordinadas agrava la crisis y erosiona la legitimidad de las instituciones.

Comparación histórica: contrasta con la vocación política y el debate público que caracterizó la etapa fundacional de la provincia.

Fuente: www.lalicuadoratsdf.com.ar