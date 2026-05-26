U(shuaia 26/05/2026.- La obra de interconexión de los Gasoductos Fueguino y San Martín fue estructurada, licitada y puesta en marcha bajo la gobernación de Rosana Bertone como respuesta técnicamente fundada a la declinación de la producción gasífera local. La gestión de Gustavo Melella firmó el contrato en noviembre de 2020 comprometiendo más de USD 10,3 millones en fondos públicos, fijó un plazo de 14 meses, y no concluyó la obra. Cinco años después, los 6.000 hogares prometidos siguen esperando. El silencio oficial es tan elocuente como la obra inconclusa.

San Sebastián

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | Obra de Interconexión Gasoductos San Martín y Fueguino

OBRA INCONCLUSA DE COMPRESIÓN E INTERCONEXIÓN DE GAS

Gasoductos Fueguino y San Martín — Paraje San Sebastián

Cronología, necesidad y perjuicio de una obra que lleva 7 años sin concluirse.

LA NECESIDAD DE LA OBRA

Tierra del Fuego posee una infraestructura gasífera que históricamente dependió de manera exclusiva de la producción de los

yacimientos onshore locales. El Gasoducto Fueguino, operado por Camuzzi Gas del Sur, es el único ducto que abastece de gas natural a las tres ciudades de la provincia: Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Su punto de inyección se ubica en la zona de San Sebastián, en el norte de la isla.

A partir de 2014, la producción gasífera local de YPF y ROCH comenzó a declinar de forma sostenida. Para el año 2016, aproximadamente el 55% del gas consumido por los fueguinos ya no provenía de los yacimientos insulares, sino que se inyectaba «por retroceso» desde el Gasoducto General San Martín, el gran ducto troncal que cruza el Estrecho de Magallanes. Ese mecanismo

era una solución temporal y precaria, sin la presión ni la capacidad suficientes para expandir el servicio.

Los dos gasoductos —el Fueguino y el San Martín— se encuentran físicamente a tan solo 800 metros de distancia en el paraje San Sebastián. Sin embargo, esa breve distancia nunca fue cubierta con una infraestructura formal: una planta compresora que eleve la presión del gas del San Martín para inyectarlo regularmente en el Fueguino.

Las consecuencias de no completar la obra son directas: miles de familias en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia permanecen sin acceso a la red de gas natural domiciliario, dependiendo del gas envasado (garrafa o tubo), con el alto costo que ello implica especialmente en invierno. La capacidad del sistema actual tampoco permite expandir la red hacia los nuevos barrios en crecimiento, comprometiendo el desarrollo habitacional e industrial de la provincia.

2. CRONOLOGÍA DE LA OBRA (2018-2026)

GESTIÓN BERTONE (2015-2019) – Impulso y estructuración del proyecto

Ene 2018

May 2018

La siguiente línea de tiempo documenta el recorrido del proyecto desde su concepción hasta el presente, poniendo en evidencia la parálisis durante la gestión Melella. Los montos en pesos se acompañan de su equivalente en dólares al TC oficial BNA de cada fecha.

La gobernadora Bertone firma con Camuzzi Gas del Sur un convenio de administración para gerenciar los procesos licitatorios del proyecto de interconexión. El fideicomiso estimado era de $500 millones ( USD 26,3 M al TC oficial: $19/USD).

Bertone firma la cesión de 36 hectáreas de la Misión Salesiana en San Sebastián para emplazar la futura planta compresora. También recorre la ampliación de Camuzzi ($527 millones USD 21,1 M al TC: $25/USD) y anuncia que la obra está en condiciones de llamarse a licitación.

Sep 2018

Feb 2019

Inauguración de obras de ampliación complementarias del sistema fueguino por $480 millones ( USD 12 M al TC: $40/USD): nuevo compresor en Tolhuin (+1.200 HP) y loops de cañería en Río Grande y Ushuaia.

Bertone inaugura en Tolhuin la ampliación del Sistema Fueguino ($480 millones USD 12,6 M al TC: $38/USD), incorporando 10.000 nuevos usuarios. Anuncia que el próximo paso es la interconexión con el San Martín.

Nov 2019

Durante la transición, Melella —gobernador electo— expresa preocupación por la «celeridad» con que Bertone avanza en licitaciones y contrataciones. El proyecto de interconexión queda pendiente de la nueva administración.

GESTIÓN MELELLA (2019–presente) — Demoras, promesas incumplidas y silencio Nov 2020

Ene 2021

Melella firma el contrato con CONINSA SA por $826.777.628 ( USD 10.335.000 al TC oficial BNA:

$80/USD), financiado por Ley de Bonos N° 1312. Plazo de ejecución: 14 meses. Inicio previsto:

diciembre 2020.

El gobierno realiza un anticipo financiero de $330.711.051 (30% del total) a CONINSA SA ( USD 3.861.000 al TC oficial BNA: $85,64/USD). En ese contexto, Melella anunció que la obra pública provincial en su conjunto inyectaría cerca de $4.000 millones en la economía fueguina entre 2021 y 2023 ( USD 46,7 M al TC de entonces), siendo la interconexión de gasoductos una de las

inversiones centrales de ese plan.

Dic 2021

Según el Secretario de Hidrocarburos, se estaba terminando el movimiento de suelo de la planta compresora cerca de La Misión. Los dos gasoductos seguían a 800 metros sin conectarse.

Jun-Sep

2022

Diversas fuentes informan que la interconexión estaba «a punto de concluirse» antes de fin de año. La producción de compresores se realizaba en El Talar, Buenos Aires. Nueva fecha prometida:

diciembre 2022.

Jul 2023

2024-2025

A pesar de estar los gasoductos a solo 800 metros, la obra sigue sin completarse. Funcionarios reconocen «limitaciones por imprevisiones del propio gobierno». El proyecto acumula casi 3 años de retraso sobre el plazo contractual original.

Sin novedades oficiales. Ningún comunicado del gobierno provincial anuncia inauguración ni plazo definitivo. La última actualización en registros públicos (septiembre 2025) confirma que la interconexión permanece inconclusa.

May 2026

La obra lleva más de CINCO AÑOS desde la firma del contrato sin ser completada. La planta compresora de San Sebastián no está operativa. Los fueguinos siguen sin el beneficio prometido.

3. INACCIÓN DE LA GESTIÓN MELELLA Y PERJUICIO A LOS FUEGUINOS

El análisis de la cronología expuesta deja al descubierto un patrón alarmante de inacción ejecutiva: el gobernador Gustavo Melella firmó el contrato en noviembre de 2020, comprometió fondos públicos por USD 10.335.000 al tipo de cambio oficial de la época, fijó un plazo de 14 meses y prometió beneficios directos a miles de familias. Sin embargo, más de cinco años después, la obra

permanece inconclusa sin que se haya brindado ninguna explicación pública satisfactoria.

CONCLUSIÓN: La obra de interconexión de los Gasoductos Fueguino y San Martín fue estructurada, licitada y puesta en marcha bajo la gobernación de Rosana Bertone como respuesta técnicamente fundada a la declinación de la producción gasífera local. La gestión de Gustavo Melella firmó el contrato en noviembre de 2020 comprometiendo más de USD 10,3 millones en fondos públicos, fijó un plazo de 14 meses, y no concluyó la obra. Cinco años después, los 6.000 hogares prometidos siguen esperando. El silencio oficial es

tan elocuente como la obra inconclusa.

• Las consecuencias concretas para los fueguinos son graves y acumulativas:

• Más de 6.000 familias que debían ser conectadas a la red de gas natural siguen dependiendo de gas envasado, a un costo significativamente mayor, con impacto desproporcionado sobre los hogares de menores ingresos.

• Riesgo de abastecimiento en invierno: la falta de una planta compresora formal obliga al sistema a operar con presiones no óptimas, generando riesgo de cortes o restricciones durante los picos de demanda invernal, situación crítica en una provincia con temperaturas extremas.

• Freno al desarrollo habitacional e industrial: la insuficiente capacidad del Gasoducto Fueguino limita la habilitación de nuevos barrios y emprendimientos, afectando la dinámica económica de la provincia.

• Fondos públicos comprometidos sin resultado: se pagó un anticipo de $330.711.051 ( USD 3.861.000 al TC oficial de enero 2021: $85,64/USD) a CONINSA SA sin que la ciudadanía haya recibido el servicio prometido.

• Ausencia de rendición de cuentas: a diferencia del período Bertone —donde cada avance fue comunicado públicamente—, la gestión Melella no ha emitido ningún informe de estado de la obra desde 2023, evidenciando una falta grave de transparencia en el manejo de la obra pública.

CONCLUSIÓN: La obra de interconexión de los Gasoductos Fueguino y San Martín fue estructurada, licitada y puesta en marcha bajo la gobernación de Rosana Bertone como respuesta técnicamente fundada a la declinación de la producción gasífera local. La gestión de Gustavo Melella firmó el contrato en noviembre de 2020 comprometiendo más de USD 10,3 millones en fondos públicos, fijó un plazo de 14 meses, y no concluyó la obra. Cinco años después, los 6.000 hogares prometidos siguen esperando. El silencio oficial es

tan elocuente como la obra inconclusa.

Fuente: Partido Justicialista de Tierra del Fuego