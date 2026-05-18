Nuevo ajuste en Salud y Educación: la reducción de recursos llega a los $141.000 millones

Argentina 18/05/2026.- En la última modificación presupuestaria, la cartera sanitaria enfrenta un recorte de $63.021 millones y la educativa, de $78.711 millones. Los programas de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, y de infraestructura y equipamiento escolar son los más afectados.

La política de equilibrio y ahorro fiscal tiene otro capítulo con la última modificación presupuestaria. En esta oportunidad, el ajuste impacta sensiblemente en programas educativos y de salud.

El análisis detallado de las recientes modificaciones del presupuesto nacional expone que, en conjunto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación pierden aproximadamente $141.000 millones. Esta decisión de carácter administrativo se apoya incluso en la base del presupuesto 2026, que ya incluía de manera estructural una reducción significativa de prácticamente todas las áreas del gobierno nacional.

Salud: cae el acceso a medicamentos y bajan las transferencias a provincias

El presupuesto 2026 para el Ministerio de Salud ya confirmaba para todo el año un 30% menos de recursos que en 2023 en términos reales, por lo que toda modificación presupuestaria profundiza el piso de ajuste.

En el último recorte, el Ministerio de Salud enfrenta una reducción de $63.021 millones, lo que equivale a una disminución del 2% del total de recursos asignados. Esta caída se acopla a un presupuesto 2026 que ya tenía una importante reducción presupuestaria respecto de 2023.

Si se mira el desglose de los recursos distribuidos en la cartera de Salud, el ajuste se concentró en áreas específicas. El programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” sufrió una quita de $20.000 millones, lo que representa un ajuste del 11%. Otra partida afectada fue “Prevención y control de enfermedades endémicas”, que con una reducción de $1.500 millones ve caer su presupuesto en un 12%.

Pero los recortes más importantes se producen en “Fortalecimiento de los sistemas provinciales de Salud”, donde la caída de $25.000 millones, que equivale a un 44% menos de disponibilidad presupuestaria, impacta directamente en los recursos que reciben las provincias de la Nación. Este programa es sumamente importante al momento de implementar un proceso de descentralización de la cartera de Salud.

Le sigue “Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer”, con ajuste del 33%, y por último figura el programa “Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica”, que cae un 17%.

Educación: infraestructura y alfabetización en jaque

Según el presupuesto 2026, el área de educación se encuentra, en términos reales, un 50% por debajo respecto de 2023, por lo que esta nueva modificación presupuestaria impacta significativamente, profundizando aún más el desfinanciamiento desplegado en los últimos tres años.

En términos absolutos, en el área educativa el recorte es más importante que en Salud. Específicamente, la Secretaría de Educación experimentará una reducción de $78.711 millones.

Los dos programas más afectados son “Infraestructura y Equipamiento”, con una quita de $21.686 millones, que representa un 47% menos de recursos, y el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió un recorte de $35.288 millones (equivalente al 6% del total presupuestado), de los cuales cerca de $29.000 millones corresponden a organismos provinciales de enseñanza.

En cuanto al Fondo de Compensación Salarial Docente (FONID), se registra una reducción del 34% en un programa que muestra, en los últimos tres años, una clara orientación hacia su total desfinanciamiento y, por lo tanto, falta de continuidad.

En materia educativa, “Infraestructura y Equipamiento” experimentará una quita de $21.686 millones, que representa un 47% menos de recursos

Mención aparte merece el programa “Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria”, dependiente del Ministerio de Economía, que representa transferencias directas a universidades públicas para promover el desarrollo de la infraestructura de la educación superior. En concreto, este programa vio ajustado su presupuesto en $5.303 millones, lo que representa una reducción del 42%.

Una comparación real entre realidades presupuestarias

El presupuesto 2026 debería incorporar un aumento global de 940% a todas sus partidas para mantener un mismo nivel de asignación presupuestaria real respecto de 2023. Sin embargo, presenta un incremento general de apenas 411%. Esto significa que el total de recursos para 2026 es un 57% inferior en términos reales al de 2023.

Al detenerse exclusivamente en la partida de Servicios Sociales (que incluye Salud y Educación), se encuentra más del 50% por debajo del nivel necesario para igualar el volumen real de recursos asignados a la seguridad social en 2023.

Tanto el presupuesto 2026 como las modificaciones realizadas muestran una profundización del ajuste fiscal a expensas de la seguridad social, la educación, la salud, las transferencias a provincias y la obra pública.

Fuente: El Auditor