Nueva licencia de conducir: conductores podrán tramitar el carnet sin fecha de vencimiento, 100% digital y con control médico obligatorio

Argentina 20/05/2026.- La licencia de conducir en Argentina se mantiene en constante actualización con el objetivo de facilitar los distintos procesos burocráticos que deben atravesar los conductores. Desde febrero de 2026, comenzó a aplicarse un nuevo sistema que modifica la forma de renovar el carnet y realizar distintos trámites de tránsito.

El esquema apunta a digitalizar gran parte de los procedimientos. Sin embargo, todavía genera dudas entre miles de conductores por los cambios en los controles médicos y la validez del registro físico.

Además, no todas las provincias aplican las nuevas medidas de la misma manera. Algunas jurisdicciones ya avanzaron con el sistema digital, mientras otras mantienen diferencias con Nación sobre su implementación.

Confirman licencia de conducir 100% digital y así funciona el carnet “sin vencimiento”

Para los automovilistas que aún no lo hayan gestionado, uno de los cambios más novedosos que tendrán es la Licencia Nacional de Conducir digital para conductores particulares de las categorías A, B y G.

En las jurisdicciones adheridas, el carnet ya no tiene una fecha de vencimiento impresa. Esto elimina la renovación administrativa tradicional que se hacía cada ciertos años.

El sistema funciona a través de la aplicación Mi Argentina. Allí se puede exhibir la licencia con un código QR que valida la información en tiempo real.

Allí se puede exhibir la licencia con un código QR que valida la información en tiempo real.(Fuente: archivo)

Entre los principales cambios del nuevo carnet digital aparecen:

Ya no hay vencimiento físico impreso

La licencia se muestra desde Mi Argentina

El sistema funciona con validación digital

La renovación depende de controles médicos

Se eliminó la renovación obligatoria al año

Control médico obligatorio para mantener activa la licencia de conducir

Aunque el carnet no tenga vencimiento físico, los conductores igualmente deberán cumplir con controles médicos obligatorios para mantener activa la licencia.

La continuidad del registro depende de la aptitud psicofísica del conductor. Los controles deben actualizarse de manera digital y dentro de los plazos establecidos.

Los períodos cambian según la edad:

Menores de 65 años: cada 5 años.

Entre 65 y 70 años: cada 3 años.

Mayores de 70 años: todos los años.

Además, el nuevo sistema mantiene sanciones más severas para quienes cometan infracciones graves durante los primeros años de manejo.

En esos casos, puede aplicarse la suspensión automática de la licencia, incluso si el conductor tiene el carnet digital activo en la aplicación.

Licencia de conducir 2026: qué pasa en las provincias y municipios

La implementación del nuevo sistema no avanza igual en todo el país. Cada provincia debe adherir a las disposiciones nacionales para aplicar las modificaciones.

Por ese motivo, algunos conductores todavía encuentran diferencias entre municipios y jurisdicciones respecto a los trámites y requisitos.

La continuidad del registro depende de la aptitud psicofísica del conductor. Los controles deben actualizarse de manera digital y dentro de los plazos establecidos. (Foto: Archivo)

La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, mantiene discusiones con Nación sobre algunos aspectos vinculados al modelo digital y los controles administrativos.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan verificar qué sistema aplica en cada distrito antes de iniciar trámites relacionados con la licencia de conducir.

Los puntos más importantes que deben revisar los automovilistas son: