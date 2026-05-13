Nafta a domicilio: una antigua idea asoma otra vez en el mapa local

Argentina 13/05/2026.- Una posibilidad que años atrás quedó anulada por falta de aval oficial, podría hallar una vía apta bajo la actual política pública. La opción apunta a autos particulares, firmas logísticas y flotas corporativas, con foco puesto en agilizar cargas y achicar filas.

“Sueño con un camión con acoplado que sea una Estación de Servicio”. La definición lanzada por Federico Sturzenegger impactó con fuerza durante la Cumbre de Estaciones de Servicio, ante más de 700 asistentes que colmaron un salón del Hotel Sheraton de Buenos Aires. La idea no quedó allí. El titular del área ligada a la desburocratización afirmó además que la actividad podría iniciar una etapa piloto durante los próximos días en Córdoba, a partir del partido final del campeonato local de fútbol.

La hipótesis abrió una discusión casi instantánea dentro del negocio vinculado con naftas y gasoil. Dueños de bocas de expendio, compañías petroleras, firmas logísticas y funcionarios siguieron con atención los dichos del ministro, ya que años atrás una modalidad similar había sido anulada por la Secretaría de Energía al considerar que no cumplía pautas básicas para su funcionamiento.

Aquel caso tuvo lugar en Mar del Plata. Allí, Franco Varacalli lanzó una unidad móvil con capacidad para 2500 litros. El vehículo contaba con un surtidor adaptado y apuntaba a cargar nafta sin paso por una boca tradicional. La iniciativa ganó difusión casi inmediata, impulsada por la curiosidad pública y por la facilidad que proponía para los usuarios.

Delivery de combustible: una tendencia mundial que no despierta el interés en Argentina y la región La experiencia Varacalli Energy es uno de los ejemplos de casos frustrados que iniciaron con gran respuesta de los usuarios pero tuvo un final negativo por las trabas burocráticas. ¿Qué pasó con este proyecto que inició en Mar del Plata e intentó crecer más allá de las fronteras?

La dinámica consistía en solicitar una carga por medio de una aplicación o vía telefónica. Luego, la unidad acudía al punto indicado y completaba el tanque del automóvil. Al inicio sólo había nafta súper, aunque existían planes para sumar otras variantes más adelante.

Varacalli sostenía que el móvil había sido acondicionado junto a un ingeniero y bajo pautas técnicas aptas para manipular líquidos inflamables. Sin embargo, distintas cámaras ligadas al negocio dudaban acerca del marco legal para una actividad tan distinta a la habitual.

La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina inició consultas ante la autoridad nacional y poco después llegó una nota oficial hacia el municipio marplatense. Allí se indicaba que la unidad no figuraba habilitada para actuar como distribuidor. A partir de esa situación, agentes comunales avanzaron con la inhabilitación del camión.

Funcionarios municipales señalaron entonces que la unidad sólo poseía aval para traslado, aunque no para cargar automóviles en plena vía pública. También advirtieron acerca del peligro ligado a una chispa, un cigarrillo o algún fallo durante la manipulación del producto.

Aun así, la idea jamás salió del radar empresario. Con el paso del tiempo, distintas firmas analizaron opciones similares para asistir flotas corporativas, camiones y utilitarios. Allí apareció una alternativa impulsada por YPF bajo la marca Filler.

A diferencia del caso marplatense, la propuesta impulsada por la petrolera apuntó a ámbitos puntuales y bajo condiciones muy específicas. La carga no iba hacia cualquier automóvil ni podía solicitarse para una esquina cualquiera. El sistema estaba pensado para compañías logísticas, con una unidad adaptada para cumplir normas técnicas y protocolos ligados al manejo del combustible.

Por medio de una aplicación, cada compañía podía fijar día y horario para la carga. Luego, una unidad móvil acudía al sitio pautado y abastecía cada vehículo sin paso por una estación tradicional. La principal ventaja pasaba por evitar filas, ahorrar minutos y agilizar la operatoria diaria.

Dentro del ámbito corporativo, la modalidad ganó interés por un motivo puntual: cada minuto sin circulación implica costos. Para firmas con docenas de utilitarios o camiones, la posibilidad de cargar combustible dentro del mismo predio operativo podía significar una mejora importante para la actividad cotidiana.

El asunto toma ahora una dimensión distinta a partir de las palabras del ministro. Ya no sólo aparece ligada a compañías logísticas, sino también a usuarios particulares. Allí surgen dudas técnicas, jurídicas y vinculadas con la seguridad.

Especialistas del sector indican que una eventual habilitación exigiría pautas muy estrictas. No sólo harían falta unidades adaptadas, sino además capacitación para operarios, distancia mínima durante la carga, sistemas antiincendio, seguros específicos y zonas aptas para la operatoria.

También surge otro interrogante: cuál sería el impacto para las estaciones convencionales. Algunos empresarios imaginan una alternativa útil para situaciones puntuales, aunque sin capacidad para quitar volumen significativo a las bocas físicas. Otros, en cambio, observan un cambio más profundo dentro del negocio.

En países como Estados Unidos, México y varias naciones europeas, la modalidad ganó lugar durante los últimos años. Allí funcionan aplicaciones que permiten solicitar nafta igual que una comida o un automóvil con chofer. Las unidades móviles llegan hasta playas privadas, oficinas o domicilios y completan la carga bajo distintas condiciones fijadas por cada ciudad.

Estaciones de Servicio apuestan al delivery para potenciar ventas en tiendas de conveniencia Proyectan en la modalidad de reparto a domicilio una nueva manera de relacionarse con el cliente y competir en otros segmentos comerciales. Destacan que el desafío consiste en ampliar la cobertura geográfica y mejorar los márgenes de rentabilidad.

La expansión internacional tuvo apoyo en avances tecnológicos ligados a monitoreo satelital, control digital y sistemas automáticos para evitar pérdidas o accidentes. Aun así, cada país fijó límites propios y distintas exigencias para autorizar la actividad.

En Argentina, la discusión vuelve justo cuando el negocio atraviesa una etapa distinta. Las compañías buscan bajar costos, agilizar movimientos y sumar herramientas digitales. Bajo esa lógica, la carga móvil aparece como una posibilidad con atractivo comercial, aunque todavía envuelta en dudas técnicas y jurídicas.

Por ahora no existe un anuncio formal ni detalles acerca del eventual plan piloto mencionado por Sturzenegger. Sin embargo, la sola mención alcanzó para instalar otra vez un asunto que años atrás había quedado clausurado. Hoy, bajo un clima distinto y con una mirada oficial más flexible, aquella postal nacida en Mar del Plata podría hallar una nueva oportunidad.

Fuente: surtidores