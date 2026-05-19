MELELLA: “ESTE NUEVO RÉGIMEN DEL SUBSIDIO DE GAS ENVASADO ES MÁS JUSTO, PRIORIZA A LAS FAMILIAS QUE REALMENTE LO NECESITAN”

Tierra del Fuego 19/05/2026.- El Gobernador Gustavo Melella estableció el nuevo esquema de subsidio de gas envasado (GLP) para la provincia, luego de un proceso de escucha activa a vecinos y vecinas beneficiarios. El mandatario fue contundente: “Escuchamos, modificamos la propuesta y vamos para adelante. No retrocedemos cuando lo que hay que modificar es algo injusto”.

Melella puso el foco en la equidad y en la protección de las familias con menos recursos. “No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados. El beneficio no puede ser el mismo para los desarrolladores que no garantizaron la infraestructura básica que para las familias que no tienen recursos”, ejemplificó.

La medida se concretó luego que el Ejecutivo Provincial vetará, mediante decreto N°884/26, el proyecto de ley sancionado por la Legislatura que pretendía suspender el régimen de subsidio de GLP, en el cual se trabajó en un análisis pormenorizado de la situación social y económica de los beneficiarios, así como asegurar la continuidad y permanencia en el tiempo para quienes realmente lo necesitan. Es por ello que, posteriormente, se decidieron implementar nuevas medidas en el régimen del subsidio de GLP.

Ante esto, el Gobernador salió al cruce de las críticas que generó la medida e incluso mencionó que “establecimos que pueden acceder quienes tienen ingresos menores a 17 salarios mínimos. Con lo que garantizamos que ninguna familia, que lo necesite, se quede sin el subsidio”.

El nuevo régimen establece que las familias en situación de extrema necesidad podrán solicitar un adicional de 50 kilogramos sobre los 400 kilogramos ya otorgados, previo informe social que lo respalde.

En paralelo, se promueve la conexión domiciliaria a la red de gas natural, dirigido a quienes teniendo el caño frente a su casa aún no se han conectado.

Una de las posibilidades es, acceder a un crédito del BTF a tasa subsidiada de hasta 8 millones de pesos, con un período de gracia de 6 meses para comenzar a devolver el préstamo. Además, el Gobierno paga el consumo hasta $101.000 por mes, durante un año.

Además, el Ejecutivo promoverá la inversión en infraestructura sobre conexiones domiciliarias mediante iniciativa privada, en coordinación con el BTF, para adaptarse a las diversas realidades de las familias.

El Gobernador reflexionó sobre la importancia que todos los actores se involucren y garanticen los servicios en nuevos desarrollos urbanos; por eso anunció que “los urbanizadores deberán cumplir con la ley y garantizar la infraestructura básica de gas en nuevos loteos y emprendimientos habitacionales.

“No pueden vender y trasladar el problema a los gobiernos. Deben cumplir antes”, sentenció.

Aquellos desarrollos que no cuenten con red de gas natural no podrán incorporar nuevos beneficiarios al subsidio provincial de GLP. “Vamos a incentivar que te conectes a la red de gas natural, pero también vamos a ser exigentes con quienes pretenden seguir eludiendo sus obligaciones”, concluyó Melella.