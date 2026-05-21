Media sanción de Zona Fría. “El proyecto debilita una protección histórica para Tierra del Fuego”, dijo Martin perez.

Rio Grande 21/05/2026.- Tras la media sanción de la reforma al régimen de Zona Fría, el intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que, si avanza en el Senado, el proyecto eliminará del texto legal la garantía del 50% de descuento para la Patagonia. Además, modificará la forma de calcular el beneficio, que pasaría a aplicarse sobre el precio del gas y dejaría afuera componentes como transporte y distribución.

[9:06 a. m., 21/5/2026] Pablo Diaz Chiara.: El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su preocupación frente a la media sanción en Diputados del proyecto de reforma del régimen de Zona Fría impulsado por el Gobierno nacional, al señalar que la iniciativa debilita una herramienta fundamental de protección para los hogares fueguinos y suma una nueva preocupación para las familias de la provincia.

“El Gobierno nacional vuelve a tomar una decisión que perjudica a Tierra del Fuego. En nuestra provincia, calefaccionarse no es un lujo ni una opción, es una necesidad básica para vivir. Cada vez que se debilita esta protección, se afecta la vida cotidiana de miles de familias fueguinas”, sostuvo Perez.

El jefe comunal remarcó que la legislación vigente establece, en el artículo 3° de la Ley 27.637, un beneficio equivalente al 50% de los cuadros tarifarios plenos para los hogares de la Patagonia, incluida Tierra del Fuego. Sin embargo, si avanza en el Senado, el proyecto promovido por el Poder Ejecutivo Nacional eliminará ese piso legal y lo reemplazará por una bonificación cuyo valor y modalidad quedarán a criterio del propio Gobierno, sin un porcentaje mínimo fijado por ley.

“Quieren hacer creer que nada cambia porque Tierra del Fuego sigue mencionada dentro del régimen. Pero cambia lo más importante. El descuento del 50% deja de estar fijado por ley. Si esta reforma avanza en el Senado, lo que hoy es una garantía para los fueguinos quedará sujeto a una decisión administrativa del Gobierno nacional”, advirtió el Intendente.

Perez también alertó que la reforma posibilitará la modificación de la base sobre la que se calcula el beneficio.

Actualmente, la ley garantiza un descuento equivalente al 50% de los cuadros tarifarios plenos. Con el nuevo esquema, si se aprueba en el Senado, ese sistema pasa a ser reemplazado por una bonificación aplicada sobre el precio del gas que comercializan los productores, dejando fuera componentes como el transporte y la distribución.

“Estamos frente a una decisión política que vuelve a poner a Tierra del Fuego en desventaja. No es lo mismo sostener un descuento sobre el cuadro tarifario pleno que reducirlo a una parte del costo del gas. El Gobierno nacional mira la energía desde una planilla, pero en el sur la calefacción es parte de la vida diaria y de las condiciones reales para habitar nuestra provincia”, afirmó.

El Intendente subrayó que la Zona Fría constituye una política de justicia territorial para regiones que atraviesan inviernos extremos y requieren un consumo energético muy superior al de otras zonas del país. En ese sentido, insistió en que la permanencia formal de Tierra del Fuego dentro del régimen no alcanza si se debilitan sus garantías concretas.

“La Zona Fría no es un privilegio. Es una protección elemental para quienes vivimos en el sur del país. Si eliminan el piso del 50%, cambian la forma de calcular el beneficio y dejan todo sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo, lo que generan no es tranquilidad, sino incertidumbre y pérdida de derechos”, expresó.

Finalmente, Perez pidió que el Gobierno nacional revise una política que, lejos de acompañar la realidad de las familias fueguinas, profundiza las dificultades que atraviesa la provincia.

“El Presidente debería dejar de tomar decisiones que perjudican la vida cotidiana de los fueguinos. Su gobierno ya afectó los salarios, el empleo y la industria, y ahora avanza sobre una garantía energética clave para Tierra del Fuego. Lo que votaron en Diputados es un retroceso para nuestra provincia”, concluyó.