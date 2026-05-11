MÁS DE 15 MIL RIOGRANDENSES PARTICIPARON DE LA 3° EXPO “EMPRENDER DESDE EL SUR”

Rio Grande 11/05/2026.- La propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande convocó a miles de vecinos y vecinas durante todo el fin de semana en el Polideportivo “Carlos Margalot”, consolidándose como uno de los eventos más importantes de promoción del emprendedurismo y la producción local de la Patagonia.

Con una convocatoria que superó las 15 mil personas, el Municipio de Río Grande llevó adelante la 3° edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, una iniciativa impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, que continúa fortaleciendo el entramado emprendedor y productivo de la ciudad.

Durante las dos jornadas, vecinos y vecinas recorrieron stands con productos regionales, propuestas gastronómicas, experiencias artesanales, espacios de comercialización directa, capacitaciones y actividades abiertas a toda la comunidad, generando un importante movimiento económico y social para el sector emprendedor local.



La Expo contó además con la participación de emprendedores y emprendedoras de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia y de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, fortaleciendo el perfil regional que año a año consolida “Emprender desde el Sur”.

En este sentido, desde el Municipio destacaron el trabajo articulado que se viene llevando adelante junto a la Municipalidad de Río Gallegos a través del Mercado del Atlántico, una iniciativa que continúa generando vínculos, intercambio de experiencias y nuevas oportunidades de comercialización para emprendimientos de toda la región patagónica.

En este marco, la Escuela Municipal de Emprendedores tuvo un rol central, visibilizando el trabajo sostenido que el Municipio lleva adelante durante todo el año mediante capacitaciones en oficios, formación emprendedora y acompañamiento integral para vecinos y vecinas de la ciudad. La propuesta se desarrolla de manera articulada entre la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Gestión Ciudadana, consolidando un trabajo integral que busca acercar herramientas, capacitaciones y oportunidades a distintos sectores de la comunidad riograndense.

Asimismo, el Municipio firmó convenios con dos comercios de la ciudad que se incorporan al programa de descuentos destinado a emprendedores y emprendedoras, con el objetivo de seguir ampliando beneficios, herramientas y posibilidades de acceso a insumos y materiales para fortalecer la actividad local.

La agenda del fin de semana incluyó talleres de resina, velas, bordado, mosaiquismo, maceración y confección de productos reutilizando materiales, además de espacios de “Living Emprendedor”, donde distintos proyectos locales compartieron sus experiencias, trayectorias y procesos de crecimiento.

Por otro lado, se desarrolló el 2° Encuentro Regional de Emprendedores, una instancia de articulación e intercambio entre participantes de distintos puntos de la Patagonia, pensada para fortalecer redes de trabajo colaborativo, generar vínculos y avanzar en nuevas oportunidades de comercialización y desarrollo conjunto.

Uno de los momentos más destacados de la Expo fue el desfile “Desde el Sur: Experiencia Pasarela”, que se realizó con un gimnasio colmado de vecinos y vecinas, consolidándose como una de las propuestas más convocantes del fin de semana.

La iniciativa reunió a diseñadores, diseñadoras y emprendimientos locales vinculados a la indumentaria, el diseño y la producción creativa, quienes presentaron sus trabajos y producciones en una puesta en escena que reflejó el talento, la identidad y el potencial del sector emprendedor fueguino.

Asimismo, desde el Municipio destacaron el importante trabajo articulado con el sector privado para llevar adelante esta propuesta, fortaleciendo vínculos y generando nuevas oportunidades para el crecimiento de la industria creativa y del diseño local.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “esta Expo refleja el enorme potencial emprendedor que tiene Río Grande y la importancia de seguir generando espacios donde nuestros vecinos y vecinas puedan mostrar lo que producen, intercambiar experiencias y fortalecer sus proyectos”.

En esa línea, sostuvo que “emprender desde el sur también es soberanía, es desarrollo económico y es parte de la ampliación de la matriz productiva que necesitamos seguir consolidando en Río Grande y en Tierra del Fuego. Cada proyecto que nace y crece en nuestra ciudad representa trabajo local, valor agregado y vecinos y vecinas que deciden apostar por esta tierra”.

Asimismo, agregó que “cuando hablamos de emprendedurismo no hablamos solamente de una actividad económica. Hablamos de vecinos y vecinas que deciden quedarse en Río Grande, apostar por esta tierra y construir futuro desde nuestra comunidad. Eso tiene un enorme valor social y estratégico para una ciudad austral e insular como la nuestra”.

En ese sentido, Armas remarcó que “el intendente Martín Perez nos plantea permanentemente la importancia de acompañar a quienes producen, emprenden y generan trabajo en nuestra ciudad. Existe una decisión política clara de fortalecer el desarrollo local, generar herramientas concretas y seguir ampliando oportunidades para que más vecinos y vecinas puedan crecer desde Río Grande”.

Asimismo, sostuvo que “esa mirada implica pensar el desarrollo desde nuestras propias potencialidades, apostando al agregado de valor, al arraigo y a la construcción de una comunidad con más oportunidades. Por eso cada política vinculada al emprendedurismo, la capacitación y la producción local tiene un valor estratégico para el presente y el futuro de nuestra ciudad”.

El Secretario destacó también la importancia del encuentro regional desarrollado durante la Expo y expresó que “poder vincular emprendedores de distintos puntos de la Patagonia permite compartir experiencias, generar redes de trabajo y construir una agenda común para quienes producen y emprenden desde el sur del país”.

“Creemos profundamente en la capacidad de nuestra gente. Hay muchísimo talento, creatividad y esfuerzo en nuestra ciudad. El rol del Estado Municipal es acompañar, generar herramientas y construir oportunidades concretas para que esos proyectos puedan crecer y consolidarse”, agregó.

Finalmente, Armas remarcó que “la Expo ‘Emprender desde el Sur’ ya forma parte de la identidad productiva de Río Grande. Es un espacio donde mostramos lo mejor de nuestra comunidad emprendedora, donde circulan ideas, experiencias y oportunidades, y donde reafirmamos que el desarrollo local también se construye con trabajo, creatividad, agregado de valor y sentido de comunidad”.