Martín Perez pidió resguardar el empleo petrolero y sostener la producción energética

Rio Grande 29=5/2026.- El Intendente expresó su preocupación luego de la nota presentada con carácter urgente por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado ante la Legislatura Provincial, en la que declara una situación de máxima alerta por el impacto que las decisiones vinculadas a Terra Ignis y Velitec podrían tener sobre cientos de trabajadores del sector.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores petroleros y pidió resguardar las fuentes laborales en el marco del proceso vinculado a Terra Ignis y Velitec.

En ese marco, Martín Perez se comunicó con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, para ponerse a disposición y acompañar los esfuerzos necesarios en defensa del empleo.

“Tierra del Fuego necesita sostener su producción energética, pero ninguna decisión puede avanzar poniendo en riesgo el empleo. Defender el trabajo fueguino debe ser la prioridad”, sostuvo el Intendente.

La presentación del gremio ante la Legislatura Provincial advierte que, de una dotación real y activa de 505 trabajadores en empresas contratistas de la cuenca, solo 260 serían transferidos. Esto implica dejar afuera a casi la mitad de las familias petroleras fueguinas, mientras el sindicato también alerta sobre la posibilidad de un nuevo ajuste que podría afectar a otros 180 trabajadores.

“A partir de la nota presentada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado ante la Legislatura, me comuniqué con su secretario general, Luis Sosa, para expresarle mi preocupación y ponerme a disposición ante la situación que hoy atraviesan los trabajadores del sector”, señaló Martín Perez.

El Intendente remarcó que las decisiones vinculadas a Terra Ignis y Velitec deben contemplar la defensa del empleo, la continuidad productiva y el impacto que la actividad hidrocarburífera tiene en Río Grande.

“Vamos a acompañar todos los esfuerzos necesarios para resguardar las fuentes laborales y sostener una actividad estratégica para Río Grande. Nuestra ciudad es hidrocarburífera, da trabajo y se fortalece con el trabajo de los petroleros”, afirmó.