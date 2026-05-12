MARTÍN PEREZ ADVIRTIÓ QUE MILEI BUSCA “DESFINANCIAR LAS UNIVERSIDADES PARA QUE ESTUDIAR VUELVA A SER UN PRIVILEGIO DE UNOS POCOS”

Rio Grande 12/04/2026.- En el marco de la Marcha Federal Universitaria, el intendente de Río Grande, Martín Perez, respaldó la defensa de la educación pública y cuestionó con dureza el rumbo del Gobierno nacional. “En Tierra del Fuego, defender a la UTN y a la UNTDF es defender arraigo, soberanía y futuro”, afirmó.

El Intendente expresó su acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria y advirtió sobre las consecuencias del ajuste del Gobierno nacional en el sistema de educación superior pública.

“La universidad pública y gratuita es una de las grandes fortalezas y ventajas de la Argentina frente a otros países. Es un orgullo nacional y una herramienta clave para que estudiar no sea un privilegio de unos pocos”, sostuvo.

Perez señaló que quienes hoy la atacan “conocen muy bien los modelos basados en deudas estudiantiles gigantescas, como ocurre en Estados Unidos o Chile. Ese es el país que imaginan”. Y agregó: “por eso desfinancian a las universidades y por eso el Gobierno nacional incumple una ley votada por dos tercios del Congreso para garantizar su funcionamiento”.

“La Argentina es un país con industria, universidades públicas, economía diversificada y un sistema federal. No queremos que la conviertan en una enorme zona franca, sin arraigo ni proyecto de desarrollo”, remarcó.

Por último, el Intendente subrayó que “en Tierra del Fuego, defender a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y a la Universidad Tecnológica Nacional es defender arraigo, soberanía y futuro”.