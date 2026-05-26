MAÑANA COMIENZA LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 26/05/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda a los vecinos y vecinas que este miércoles 27 de mayo comenzará la distribución de los módulos alimentarios en diferentes puntos de la ciudad, destinada a quienes están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

La entrega es solamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, entre las 11 y las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores que cuentan con movilidad reducida.

El miércoles 27 la distribución comenzará en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual en el Centro Comunitario Municipal situado en Victoria Ocampo y Rufino.

Mientras que el jueves 28, la entrega continuará para la zona sur en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148).

Finalmente, el 29 de mayo, los Módulos Alimentarios se entregarán en el Club Sportivo, ubicado en Av. Belgrano 1130, para las familias de la zona céntrica, así como para vecinas y vecinos de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.