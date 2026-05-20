Luis Schraiber «No se trata de una feria, se trata de pequeños comerciantes que se van a instalar en un mismo local»

El representante del centro de almaceneros en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, sostuvo que quienes van a integrar la nueva feria que se inaugurará en el ex Montecarlo, no conforman una feria sino que son pequeños comerciantes que ocuparan unos 120 locales de 2×2.

El comerciante sostuvo que lo que se esta solicitando es reglas iguales para todos, sino hay ventajas para quienes hacen esto, mientras los comercios pagan servicios habilitación, desinfección y demás impuestos, que acá no se van a pagar y eso es una desventaja.

Schraiber reconoció que esto ocurre porque no hay trabajo y el gobierno nacional se está llevando todo, mientras nadie hace nada, «necesitamos una transfusión de sangre Boliviana para aprender a defender lo que es nuestro», remarcó.

Bueno, Luis, recién estaba hablando con la Presidenta del Consejo Deliberante sobre el tema ferias y me decía que, bueno, ella entendía la situación de la gente que necesita esto para poder sobrevivir, pagar su factura de gas, luz y servicio, porque no da para mucho más.