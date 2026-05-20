Luis Schraiber «No se trata de una feria, se trata de pequeños comerciantes que se van a instalar en un mismo local»
PorArmando Cabral
Rio Grande 20/05/2026.- Asi se refirio el referente de los almaceneros en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad al ser consultado sobre la polémica generada en torno a la inauguración próxima de un local frente a la Plaza Almirante Brown. ex Montecarlo, que contaría con unos 120 locales. El cuestionamiento viene por la habilitación y los pagos de impuestos que, obviamente no son los mismos que para un local comercial comun, donde hay que abonar, habilitación, impuestos, servicios.
El representante del centro de almaceneros en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, sostuvo que quienes van a integrar la nueva feria que se inaugurará en el ex Montecarlo, no conforman una feria sino que son pequeños comerciantes que ocuparan unos 120 locales de 2×2.
El comerciante sostuvo que lo que se esta solicitando es reglas iguales para todos, sino hay ventajas para quienes hacen esto, mientras los comercios pagan servicios habilitación, desinfección y demás impuestos, que acá no se van a pagar y eso es una desventaja.
Schraiber reconoció que esto ocurre porque no hay trabajo y el gobierno nacional se está llevando todo, mientras nadie hace nada, «necesitamos una transfusión de sangre Boliviana para aprender a defender lo que es nuestro», remarcó.
Bueno, Luis, recién estaba hablando con la Presidenta del Consejo Deliberante sobre el tema ferias y me decía que, bueno, ella entendía la situación de la gente que necesita esto para poder sobrevivir, pagar su factura de gas, luz y servicio, porque no da para mucho más.
Y también entendía que los comercios tienen que cumplir con determinadas pautas para poder abrir o habilitar un negocio, que es una situación muy difícil.
¿Ustedes cómo lo ven a esto, Luis, este avance que hay de las ferias?
En realidad no son las ferias, son pequeños comerciantes.
Había que diferenciarlo porque creo que el lugar que se va a habilitar no es para ferias.
Vos hablas de donde estaba Montecarlo.
Claro.
Sino para pequeños comercios.
En definitiva lo que le va a hacer seguramente, como no van a poder habilitar de la manera que tenemos que habilitar nosotros, con contrato de alquiler, con una serie de requisitos que se nos pide, van a habilitar con algún tipo de contrato especial.
Y eso es lo que a veces molesta para algunos se cree en ocasiones especiales, para los otros, para lo que es para todo el mundo.
Entonces ese era el enojo en particular que había.
Las ferias convivieron, hace rato que convivimos con las ferias.
¿Ahora, vos decís que hay un beneficio, que hay algún tipo de excepción para que se habilite este negocio en particular?
Porque a mí me dijeron, te doy los datos, que son 120 locales los que van a poner ahí.
Ahí adentro.
No sé si da para tanto, pero bueno, es lo que me dijo el propietario del lugar y que él se lo alquila a un grupo de personas que van a poner esa especie de shopping ahí frente a la plaza Almirante Brown.
Sí, sí.
Bueno, lo que habría que ver es si son las cláusulas para cada habilitación de comercio.
Es como.
Son las cláusulas para un comercio común.
Claro, eso están.
Que eso es lo que están diciendo en las reuniones que tuvimos en la Cámara, porque me dice a mí me piden el contrato de alquiler, me piden la desinfección, me piden esto, me piden el otro, y resulta que esto van a habilitar con un solo contrato.
Cuando son 120.
Es un negocio, es un stand de 250 por 250 me decían las medidas que tiene eso y que van a tener que pagar, que el único requisito, hasta donde yo sé, es pagar el alquiler de ese stand mensual.
Claro.
Entonces, bueno, tiene que ver con eso, Armando.
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué queremos hacer un negocio para uno que es el que le junta la cabeza a todos?
Claro, claro, claro.
Sí, porque se habla de montos muy altos.
Después, aparte lo que hay que hablar, el problema este que tenemos es por el desempleo que hay.
Yo creo que lo hablé o no sé.
Si el tema es que una persona en un lugar de X todo el día para vender dos camisas, no creo que sea la solución de su vida.
Cuando vos le vas, le ofreció un empleo formal, como corresponde, el tipo se va a laburar porque no quiere estar ahí.
No, Claro, seguramente.
Entonces el problema que hay es el desempleo.
Bueno, pero no por eso estamos nivelando para abajo y nos están llevando a una discusión de que si vos vendés un maple de huevo.
Si se me pone uno acá afuera a vender maples de huevo.
Sí, sí, sí, sí.
Uno tiene que cumplir con todas las normas y los otros no cumplirían con nada.
Esto sería.
No, los otros le buscarían el vericueto para tratar de pagar lo menos posible para poder subsistir.
Esta situación que nos tiene a todo mal.
Claro, claro, claro.
Sí, recién hablábamos de eso.
Y lo lamentable que venimos diciendo hace rato que nuestros dirigentes no se les cae una idea y no tienen cómo.
Ni saben pelearla porque vienen por nuestro derecho y se lo va llevando de a poquito y nadie salta, nadie dice nada.
Ahora vienen por la zona fría del gas, vamos a tener que pagar más caro, no vamos a calentar leña, no sé con qué nos vamos a calentar.
Y nadie salta, nadie dice necesitamos la verdad, una transfusión de sangre boliviana para que podamos salir a pelear por nuestro derecho.
Es lamentable la situación de la CGT, de todo, la verdad.
A mí me tiene loco eso.
No entiendo, no entiendo como nadie reacciona.
Te vienen los cosas, te mienten en la cara, te dicen no, esto va a ser así, no, con el Riji nos vamos a salvar, ¿Viste?
¿Es de loco o no?
Bueno, tal cual.
Pero uno no sabe nada de eso, Armando, porque yo soy almacenero, vos, pero tenés ciertas nociones.
Y con el Rígi, el régimen extractivista, van a venir con guita, se van a llevar todo, van a poner las máquinas, no van a dejar nada nada más que el lago contaminada y un agujero.
No, nada.
No, pero aparte acá particularmente Tierra del Fuego fue declarada una provincia de poco interés de inversiones, porque no hay nada de lo que el Riji pretende llevarse, que es minerales, y como vos decías, todo extractivismo, litio, oro, plata, cobre, cosa que acá por lo menos hasta ahora nadie sabe qué hay.
Entonces ya ayer yo publiqué un informe donde dice que no es atractiva para las inversiones, o sea que ni siquiera eso.
Pero además ya fracas a nivel del país, no creó la cantidad de empleos que creían que se iba a crear.
Las empresas se llevan todo y no dejan nada.
como vos decías, beneficios fiscales por 30 años.
30 Años de beneficios fiscales no dejan un peso en el país.
Y pueden traer hasta la ropa de los empleados del exterior.
Entonces la pregunta ¿A quién te vendió que el Riggy le servía para algo?
¿A Tierra del Fuego?
Eso es mentira.
Y quedó probado.
La industria textil destruida, la industria electrónica destruida por los aranceles.
Entonces ¿Dónde va a buscar laburo aparte?
Porque los libertarios te dicen hay que reconvertir la economía para generar empleo.
Ellos que reventaron 24 mil empresas y dejaron 270 mil personas sin laburo en 28 meses, te hablan de reconvertir.
La verdad que es como vos decís, se te ríen en la cara.
Realmente se te ríen en la cara.
Imaginate que yo te no, Armando, vos tenés que reconvertirte.
¿En qué?
Yo que me acuerdo, siempre fuiste ¿Cómo que se llama?
Periodista.
Periodista.
Siempre estuviste en la radio, siempre caminaste, siempre buscaste la noticia ¿En qué te va a reconvertir?
Es de loco.
Yo siempre fui comerciante, siempre estuve comercio, siempre vendí, siempre traje cosas para vender a mi negocio, busqué los mejores precios.
¿En qué querés que me reconvierta?
Ya de por sí reconvertimos mucho.
Pasamos de una gaseosa de primera línea a vender la más barata que hay, o jugo en sobre, ¿Qué más querés?
Y me siguen aumentando el gas, y me siguen aumentando la luz, y me sigue.
Y ahora me hacen pagar más caro el gas.
Nuestro dirigente.
No, no, un papelón.
Un papelón nuestro dirigente.
Claro.
Y si está muy machado, ¿Viste?
Yo digo si estamos, porque a lo mejor no quieren saltar por los carpetazos, ¿Viste?
Entonces si está muy manchado, correte y dale lugar a otro, dejá que se muevan un poco los que vienen de abajo, que consigan.
Que dijo Perón que gobernar era generar empleo.
Sí, tal cual.
Se les perdió esa página del libro, no la leyeron.
Luis, Te mando un abrazo.
Sí, se trata de eso, nos tienen peleando, en realidad nos tienen peleando y enfocado en una pelea chiquita que en realidad no le va a servir a nadie porque nos va a perjudicar a todos y es lamentable.
Y que estemos esquivando y buscando para ver cómo nivelamos para abajo en vez de buscar la solución para estar todos mejor.
Eso es como yo veo.
No me alcanza para médico, me voy a hacer operar por el enfermero.
Claro, sí, sí, sí, estamos medio así, si lo analizamos bien.
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