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Lugares de Tierra del Fuego: Promontorios de San Julio un lugar de belleza única e interés histórico.

Por Armando Cabral

Rio Grande 16/05/2026.- Este lugar único se encuentra ubicado a unos 60 km al noroeste de la ciudad de Río Grande (acceso por Ruta Provincial 5, ex Ruta C), dentro de uno de los establecimientos ganaderos más tradicionales de la provincia y se destaca por dos atractivos principales: un importante establecimiento ganadero y un valioso sitio de interés histórico y arqueológico para la región. Luego de transitar por la extensísima meseta fueguina, aparecen imponentes estos promontorios que recomendamos visitar y cuidar en extremo, para mantenerlos, como lo que son, un lugar exótico, histórico y de una belleza magnifica.

 

En el interior de la estepa del norte de Tierra del Fuego se encuentra este importante locus arqueológico.
  • Importancia: Las excavaciones en el área han permitido a los investigadores recuperar restos óseos, líticos (herramientas de piedra) y evidencia de la movilidad y subsistencia de los antiguos pueblos cazadores-recolectores pedestres que habitaron la isla durante miles de años.
  • Acceso: Si deseas visitar la zona de la estancia o los caminos aledaños, ten en cuenta que gran parte del trayecto transcurre por caminos de servidumbre de estancias privadas, por lo que en algunos tramos es necesario solicitar autorización. Para conocer más sobre la producción local, puedes visitar el sitio oficial del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego.
  • Para llegar a la zona de San Julio desde la ciudad de Río Grande, se debe transitar por la Ruta Provincial 5 (anteriormente conocida como Ruta Complementaria C)

 

Fotografías: Lorena Uribe, Armando Cabral

Fuente; www.lalicuadoratdf.com.ar

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