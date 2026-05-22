Lugares de Tierra del Fuego: La imponente Cascada Lasifashaj, un paraíso fueguino al alcance de la mano.

Rio Grande 22/05/2026.- Quizá muchos lectores puedan pensar que estas imágenes no pertenecen a Tierra del Fuego, pero si, esta maravilla existe, y se encuentra 206 kilómetros al sur de Rio Grande La Cascada Lasifashaj se encuentra a 206 kilómetros de Río Grande. Debes tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur (pasando por Tolhuin y cruzando el Paso Garibaldi) hasta el cruce con la Ruta Provincial J, donde giras a la izquierda. El trayecto demora entre 2 horas y 40 minutos y 3 horas, dependiendo del estado del camino y las condiciones climáticas.

He visitado estas cascadas, en varias oportunidades y es uno de los lugares mas bellos de la provincia. Oculto en medio del bosque fueguino, y lejos de los centros urbanos, la Cascada Lasifashaj, genera una paz y un relax increíbles, en un tiempo donde todos buscamos algo de paz ante tanta mala noticia.

Este fin de semana largo, es un buen momento para visitarlas, antes de llegar a Puerto Almanza, unos 5 kilómetros, doblan a la izquierda y por ese camino, a unos 5 kilómetros se encontraran con una tranquera y un cartel de prohibido encender fuego, y el sendero que los llevara hasta este paraíso, muy nuestro, muy al alcance de nuestros presupuestos y que obviamente merecemos conocer. Como habitué de la cascada se las recomiendo, un dia alli equivalen a muchos momentos fantásticos todos en un mismo lugar.

La caminata no se extiende por mas de 45 minutos, es todo llano y por debajo del bosque, donde ademas podran apreciar una magnifica fauna autóctona y el sonido permanente del rio que los acompañara en esta hermosa experiencia.

Esta cascada es un salto de agua que se desploma en dos partes sobre el río homónimo (de origen yámana, que significa «canal de golondrinas»).

Fotos www.lalicuadoratdf.com.ar