LAS FAMILIAS QUE REQUIERAN REVISAR SU SITUACIÓN RESPECTO DEL SUBSIDIO AL GLP PODRÁN ACERCARSE A LA OFICINA LLEGÓ EL GAS

Tierra del Fuego 12/05/2026.- El Ministerio de Economía informa que las familias que consideren que su situación habitacional o geográfica requiere una revisión dentro del esquema del subsidio al GLP pueden acercarse directamente a la oficina Llegó el Gas para realizar la consulta y solicitar el análisis de su caso.

El sistema de subsidio al GLP alcanza actualmente a más de 5.500 familias fueguinas. La Provincia sostiene el 86,1% del costo real del kilo de gas equivalente a $889.600 mensuales, mientras que el usuario abona $160 por kilo. El aporte nacional representa el 7,7% restante con valores congelados desde 2023.

La definición de los cupos y segmentos contempla criterios vinculados al acceso efectivo a la red de gas natural y a las características de cada sector de la provincia. En ese marco, existen situaciones particulares que pueden requerir una actualización o revisión, especialmente en zonas donde las condiciones de acceso a los servicios no reflejan la realidad actual de las familias residentes.



Por este motivo, se recuerda que las consultas y revisiones pueden realizarse directamente en la oficina Llegó el Gas, donde cada situación será evaluada de manera individual.

Asimismo, aquellas familias que atraviesen situaciones de extrema vulnerabilidad social podrán plantear su situación en la misma oficina y recibir acompañamiento del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.

Las consultas, actualizaciones y solicitudes de revisión en las oficinas de Río Grande, ubicadas en O’Higgins 181; de Tolhuin, en Rupatini 285; y de Ushuaia, en el barrio 60 Viviendas, Tira 3, Casa N°18.