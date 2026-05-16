LAPADULA: «DEFENDER LA 19.640 ES DEFENDER EL TRABAJO, LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y LA SOBERANÍA»

Rio Grande 17/05/2026.- En el marco del 54° aniversario de la sanción de la Ley 19.640, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, destacó la importancia histórica y estratégica del régimen de promoción industrial para el desarrollo económico, social y geopolítico de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El legislador remarcó que la norma representa mucho más que una herramienta económica: “nuestro régimen de promoción industrial tiene que ver con el desarrollo de nuestra provincia bicontinental y con el ejercicio efectivo de soberanía en estos territorios australes estratégicos para la patria bicontinental”.

En ese sentido, sostuvo que la defensa de la Ley 19.640 cobra aún mayor relevancia frente al contexto nacional actual. “Estamos atravesando un momento donde el Gobierno Nacional ataca permanentemente a nuestra industria y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Y cuando se destruye industria en Tierra del Fuego, también se debilita nuestra soberanía y nuestra posición estratégica en el Atlántico Sur”, afirmó.

Lapadula señaló que defender el subrégimen industrial fueguino significa defender el arraigo, el trabajo y la presencia argentina en el extremo sur del país. “Defender la Ley 19.640 es defender el trabajo, la producción nacional y la soberanía. No es un privilegio: es justicia para una provincia estratégica para la Argentina”, agregó.

«Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Ley 19640, de nuestros recursos naturales, de nuestra presencia en el Atlántico Sur y en la Antártida, y del reclamo soberano por nuestras Islas Malvinas”, concluyó Lapadula.