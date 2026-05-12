LAPADULA: «APROVECHEMOS EL FAMP PARA HACER MÁS QUE RESOLVER LA COYUNTURA»

Rio Grande 12/05/2026.-El legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, se refirió al reciente convenio vinculado al uso de fondos del FAMP para la implementación de un sistema de vigilancia urbana, y planteó la necesidad de ampliar la discusión sobre el destino de esos recursos hacia proyectos que permitan transformar la estructura económica de la provincia.

“Las inversiones en seguridad pueden ser necesarias y pueden hacerse. Nadie discute eso. El punto es otro: si contamos con financiamiento extraordinario, ¿por qué limitarnos a resolver la coyuntura y no aprovecharlo también para encarar soluciones de fondo?”, sostuvo.

En ese sentido, Lapadula propuso avanzar en proyectos de infraestructura energética que permitan reducir gastos estructurales y generar desarrollo económico local. Entre ellos, mencionó la posibilidad de instalar una planta modular de fraccionamiento de gas en la provincia, orientada al abastecimiento local y a la sustitución del gas envasado proveniente del continente.

“Hoy Tierra del Fuego destina recursos muy significativos todos los años para sostener el consumo de gas en zonas sin red. Eso no es un modelo sostenible. Con una inversión de escala razonable, se puede empezar a revertir esa situación, reducir subsidios y agregar valor en origen a nuestros recursos”. Así se refirió a los más de 60 mil millones de pesos que destina el gobierno nacional al subsidio del GLP. “Exportamos el gas fueguino para que vuelva desde Bahía Blanca en camiones. La mitad del precio que pagan los fueguinos y que subsidia el estado es el transporte por tierra”.

El legislador remarcó que este tipo de proyectos no sólo permiten mejorar la eficiencia del gasto público, sino que además tienen un impacto directo en la economía fueguina. “Hablamos de generación de empleo local, desarrollo de proveedores, movimiento económico interno y mayor autonomía energética. Es dinero que queda en la provincia y potencia su crecimiento”, señaló. “Producir el GLP en Tierra del Fuego para venta de gas envasado significaría alrededor de 30 mil millones de ahorro para el estado solo el primer año”.

Asimismo, destacó que iniciativas de este tipo se encuentran plenamente alineadas con los objetivos del FAMP, concebido como una herramienta para diversificar la matriz productiva y promover inversiones estratégicas.

“Tenemos una oportunidad. Podemos ejecutar inversiones necesarias en el presente, pero al mismo tiempo planificar el futuro. Lo que no podemos hacer es quedarnos sólo en lo inmediato cuando tenemos la posibilidad de dar un salto estructural”, afirmó.

Finalmente, Lapadula llamó a abrir una discusión más amplia dentro de la Legislatura sobre el destino integral de los fondos disponibles. “No se trata de una cosa o la otra. Se trata de pensar mejor. De usar bien los recursos y de empezar a construir una provincia con más producción, más trabajo y menos dependencia”, concluyó.