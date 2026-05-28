La venta de combustibles volvió a bajar en abril por tercer mes consecutivo, en Tierra del Fuego, cayó 3,2%

Argentina 27/05/2026.- Combustibles en alerta: abril dejó otra caída en las estaciones de servicio, golpeó fuerte al diésel común y confirmó el liderazgo de YPF.

La venta de combustibles al público volvió a mostrar una señal de alerta en abril. Por tercer mes consecutivo en lo que va de 2026, el mercado registró una caída interanual y consolidó un escenario de menor consumo en las estaciones de servicio de todo el país.

Según un informe privado de Surtidores, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles, contra 1.365.814 metros cúbicos despachados en el mismo mes de 2025. El dato marcó una baja del 2,38% interanual.

La comparación mensual tampoco dejó una buena foto: frente a marzo, la demanda retrocedió 1,98%. De todos modos, el relevamiento aclaró que en esa medición incide la diferencia de días entre ambos períodos, ya que marzo tuvo 31 días y abril, 30.

El consumo volvió a quedar en rojo

El nuevo retroceso encendió otra señal para el sector de expendio minorista. La caída de abril se suma a los resultados negativos de los meses previos y confirma una dinámica que preocupa a los estacioneros: los consumidores cargan menos litros y ajustan cada vez más el gasto en el surtidor.

En ese contexto, el mercado interno de combustibles volvió a mostrar una retracción general. La baja no fue pareja en todos los segmentos, pero sí volvió a sentirse con más fuerza en los productos de mayor volumen.

Qué pasó con los combustibles premium

El informe mostró una diferencia clara entre los combustibles premium y los de consumo masivo. Aunque con un ritmo más moderado, los productos de mayor precio todavía sostuvieron números positivos.

La nafta premium registró una suba del 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%. El dato marcó que, pese al freno general del mercado, una parte de la demanda de mayor poder adquisitivo o de uso específico se mantuvo en crecimiento.

Distinto fue el panorama para los combustibles más vendidos. La nafta súper cayó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 tuvo un retroceso mucho más fuerte, del 9,96%. Ese comportamiento volvió a confirmar que el mayor golpe se concentra en los productos que mueven el grueso del consumo cotidiano.

Buenos Aires encabezó el ranking de ventas

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires volvió a quedar al frente del ranking nacional, con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

Detrás se ubicó Córdoba, con 141.750 metros cúbicos; luego Santa Fe, con 106.571 metros cúbicos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 86.577 metros cúbicos.

Fuente: GLP