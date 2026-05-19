LA PROVINCIA Y LA PSA AVANZAN EN ACCIONES CONJUNTAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Tierra del Fuego 19/05/2026.- En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad aeroportuaria y la capacidad de respuesta ante emergencias, el Gobierno de la Provincia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) suscribieron un acuerdo de cooperación para actuar ante contingencias en el Aeropuerto Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande.

El convenio fue suscripto por el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, el jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria V Patagonia de la PSA, comisionado mayor Jesús Rodrigo Cuello y el Jefe de la Policía Provincial, Comisario General Jacinto Rolón. Estuvieron presentes también el Subjefe de Policía, Comisario General Oscar Barrios Kogan, el Viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela, autoridades y personal de las fuerzas y personal aeroportuario.

El acuerdo contempla la articulación operativa entre ambas instituciones para la intervención de especialistas de la Brigada de Explosivos de la Policía Provincial en situaciones que pudieran registrarse dentro del ámbito aeroportuario, bajo la coordinación de la PSA, además de instancias de capacitación y actualización permanente para el personal especializado.

Al respecto, el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, destacó que “este proyecto comenzó a trabajarse el año pasado junto a las autoridades de la PSA”, y valoró “la predisposición y el compromiso de todas las instituciones involucradas para avanzar en estas acciones de cooperación”.

Asimismo sostuvo que “este tipo de convenios contribuyen a fortalecer la calidad institucional y las capacidades operativas de la Policía Provincial”, remarcando además la importancia de continuar generando instancias de capacitación y articulación entre organismos.

En ese sentido, Canals aseguró que “la intención es continuar fortaleciendo la articulación entre instituciones no solamente en esta materia, sino también en otras acciones vinculadas a la seguridad y al fortalecimiento institucional en toda la provincia”.

Por su parte, el jefe de la Policía Provincial, comisario general Jacinto Rolón, destacó “la predisposición demostrada por la PSA para avanzar en esta articulación y en la realización del primer taller de capacitación destinado al personal de la Policía Provincial”.

Asimismo remarcó que el acuerdo permitirá “acceder a capacitaciones especializadas vinculadas a áreas específicas de la seguridad aeroportuaria”, asegurando que “estas herramientas van a fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes, a partir de una labor articulada entre ambas instituciones”.

Finalmente, el jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria V Patagonia de la PSA, comisionado mayor Jesús Rodrigo Cuello, destacó “la predisposición demostrada por esta gestión para avanzar en estas acciones de cooperación”, valorando además la participación del personal de la Policía Provincial en el primer taller de capacitación que será brindado por la PSA en materia de seguridad aeroportuaria.