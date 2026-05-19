LA PROVINCIA Y EL MALBRAN DESPLIEGAN OPERATIVO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CON 150 TRAMPAS

Tierra del Fuego 19/05/2026.- Un operativo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Provincia y especialistas del Instituto Malbrán permitió la instalación de 150 trampas para la captura y monitoreo de roedores silvestres en distintos sectores de la periferia de Ushuaia y el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el marco de la investigación epidemiológica vinculada al brote de hantavirus detectado recientemente en un crucero que realizó temporada en la ciudad.

Las tareas son desarrolladas por científicos del Servicio de Biología Molecular del Malbrán —Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus— junto a equipos de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, la Secretaría de Ambiente provincial y personal de la Administración de Parque Nacional Tierra del Fuego.

Durante la primera jornada de trabajo, las trampas fueron distribuidas en sectores estratégicos definidos según criterios ecológicos y epidemiológicos. Los operativos comenzaron en áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego y también incluyeron la reserva protegida de Playa Larga.

Tres biólogos del Instituto Malbrán encabezan el trabajo técnico junto a profesionales fueguinos. Las trampas utilizadas son dispositivos metálicos de aproximadamente 15 centímetros de largo por 5 centímetros de alto y ancho, diseñados para la captura segura de pequeños mamíferos.

Cada mañana, los equipos científicos realizarán –durante tres días- el relevamiento de los puntos de captura y, en caso de obtener ejemplares, los trasladan a un laboratorio de campaña acondicionado. Allí se llevan adelante procedimientos de identificación de especies y toma de muestras biológicas de sangre y tejidos.

Para estas tareas, los profesionales trabajan con equipos de protección personal de alta complejidad, entre ellos mamelucos descartables, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, sistemas de respiración autónoma y equipamiento específico destinado a minimizar riesgos durante la manipulación de animales y muestras potencialmente infectadas.

Las muestras obtenidas serán posteriormente enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus del Instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde se realizarán estudios serológicos, análisis moleculares mediante RT-PCR y otras muestras para cuestiones investigativas y científicas de ambiente y Parque Nacional.

Desde el Ministerio de Salud provincial destacaron que el operativo conjunto permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica y generar información clave para el seguimiento sanitario y ambiental vinculado al hantavirus en la región.