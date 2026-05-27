LA PROVINCIA FORTALECE LA INDUSTRIA CERVECERA ARTESANAL FUEGUINA

Tierra del Fuego 27/05/2026.- La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente llevó adelante una nueva capacitación destinada a la industria cervecera artesanal fueguina. La actividad se desarrolló en la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y estuvo enfocada en técnicas de propagación de levaduras cerveceras, convocando a elaboradores, productores artesanales y especialistas técnicos de la provincia.

La jornada contó con la participación del ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, quien destacó la importancia de continuar impulsando la producción local y generar valor agregado en el sector económico y turístico. Asimismo, remarcó el trabajo articulado con especialistas del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC-CONICET-UNCo), orientado a acompañar el crecimiento del sector y promover productos seguros y de calidad.

Por su parte, la directora general de Promoción PyME, Florencia Gómez Bodo, explicó que la actividad forma parte de la quinta edición del programa de asistencias técnicas destinado a la industria cervecera artesanal, iniciativa que combina instancias de capacitación con acompañamiento técnico en fábrica y que cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Además, destacó el trabajo articulado con la UNTDF, que permitió capacitar a un equipo técnico local que desde hace tres años realiza análisis específicos para la industria cervecera, evitando que los productores deban enviar muestras fuera de la provincia y reduciendo costos para el sector.

Actualmente, Tierra del Fuego cuenta con alrededor de 15 emprendimientos cerveceros activos entre Ushuaia y Río Grande.

Desde la cartera productiva adelantaron que el programa 2026 contempla nuevas asistencias técnicas en cuatro fábricas para el desarrollo de nuevas variedades, cuyos productos serán presentados al público durante el mes de septiembre.