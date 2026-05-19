La pregunta que expone el desgaste económico de Milei según encuesta

Argentina 19/05/2026.- “¿Cuánto tiempo creés que podés resistir la actual situación económica?” La respuesta encendió alarmas y reflejó un creciente cansancio social.

Un nuevo relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Giacobbe & Asociados volvió a encender alarmas sobre el clima social y político que atraviesa la Argentina. El estudio, elaborado entre el 4 y el 9 de mayo sobre 2.500 casos en todo el país, expone un escenario de fuerte polarización política y un desgaste económico que empieza a impactar de lleno en el humor social.

El dato más fuerte del informe golpea directamente al presidente Javier Milei: según la encuesta, el mandatario registra una imagen positiva del 35,9%, mientras que la negativa asciende al 53,9%.

El rechazo a Milei supera el 50%

La encuesta ubica a Milei como el dirigente con mayor nivel de polarización dentro del escenario político argentino. Aunque mantiene un núcleo duro de apoyo, el rechazo a su figura ya supera ampliamente la mitad del electorado.

El informe de Giacobbe muestra además que la crisis de imagen no se limita al Presidente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también exhibe niveles de rechazo superiores a los positivos, al igual que la vicepresidenta Victoria Villarruel y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El relevamiento describe un sistema político atravesado por liderazgos intensamente cuestionados y una grieta que continúa dominando la escena pública.

El dato que preocupa al Gobierno: “ya no resistimos más”

Más allá de la disputa política, el punto más delicado del estudio aparece en el terreno económico.

Cuando la consultora preguntó cuánto tiempo creen los argentinos que pueden soportar la situación actual, el resultado mostró un nivel de agotamiento social significativo.

El 41,9% aseguró que ya no puede resistir más las actuales condiciones económicas. Otro 27,5% afirmó que podría sostener la situación apenas un año más, mientras que sólo una minoría manifestó capacidad para tolerar un plazo mayor. La “frontera del dolor tolerable” La consultora definió este indicador como la “frontera del dolor tolerable”, un concepto que busca medir el límite social frente al ajuste económico y la pérdida de poder adquisitivo. El dato abre un interrogante central para el oficialismo: cuánto tiempo puede sostenerse el respaldo político si no aparecen señales concretas de mejora económica en los próximos meses. En ese contexto, el humor social empieza a transformarse en uno de los principales desafíos para la Casa Rosada. Una sociedad cada vez más tensionada El informe también indagó sobre el trasfondo cultural e ideológico del debate político argentino. Al pedirles a los encuestados que definieran conceptos como “liberalismo” y “progresismo” en una sola palabra, aparecieron niveles importantes de indefinición. En el caso del liberalismo, el 8,9% no logró asociarlo a ningún concepto concreto, mientras que el progresismo registró un nivel de indefinición aún mayor, con 13,9%. Para la consultora, estos números reflejan que una parte importante de la sociedad todavía procesa el significado de las identidades políticas que dominan la discusión pública actual. Polarización política y desgaste económico El panorama que deja el relevamiento es el de una Argentina atravesada por dos tensiones simultáneas: una política fuertemente polarizada y una sociedad que empieza a mostrar señales cada vez más visibles de agotamiento económico. La economía vuelve a aparecer como el factor decisivo para el futuro político del Gobierno. En ese equilibrio inestable, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener apoyo social mientras crece el malestar por la situación económica cotidiana.

Fuente: GLP