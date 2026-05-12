LA POLICÍA DE LA PROVINCIA CUMPLIÓ 141 AÑOS DE SERVICIO EN TIERRA DEL FUEGO

Rio Grande 12/05/2026.- El acto por los 141 años de la Policía de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, se llevó a cabo el martes por la mañana con gran concurrencia del personal de las Fuerzas de Seguridad y familiares que acompañaron la conmemoración.

Cabe destacar que la ceremonia contó con la participación del Viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela; el Ministro de Educación provincial, Pablo López Silva; el Secretario de Estado, Federico Giménez; el director de la Policía Provincial, Jacinto Rolón; el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, autoridades provinciales y municipales, legisladores, concejales, miembros de Tribunal de Justicia, personal de las Fuerzas Armadas, personal retirado de las Fuerzas de Seguridad, Veteranos de Guerra y comunidad en general.

Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos y condecoraciones al personal policial, destacando el compromiso con sus servicios en pos del cuidado de la comunidad.

En este sentido, el Jefe Mayor de la Policía de Tierra del Fuego AIAS, Jacinto Rolón, recordó el decreto firmado el 12 de mayo de 1885, a través del cual se designó al primer Jefe de Policía para la región insular, y subrayó: “aquel acto administrativo marcó el nacimiento de una institución que ha sabido trascender tiempos y generaciones, consolidándose como un pilar fundamental en la historia fueguina”.

“Nuestra institución se encuentra plenamente abocada a responder a las exigentes demandas de seguridad”, dijo y agregó que “nos enfocamos en la formación permanente y sostenemos un despliegue territorial bajo la premisa de proximidad de acuerdo a los mandatos del Gobierno provincial”.

Asimismo, sostuvo que “contamos con hombres y mujeres comprometidos con la atención inmediata, con el objetivo de que cada habitante sienta a la policía como una institución propia y cercana, con la certeza de que siempre tendrá cerca a un agente presto para brindar auxilio ante cualquier circunstancia”.

“En este aniversario -continuó-, rendimos un justo homenaje a quienes han sido distinguidos por su valor y entrega, y reconocemos a los efectivos que, en situaciones límite, priorizaron la vida del prójimo por sobre la propia, a quienes salvaron vidas, a quienes se destacaron en la prevención e investigación criminal, y a quienes honraron el servicio más allá de sus obligaciones reglamentarias”.

Además, “celebramos hoy un hito institucional, el egreso de la segunda promoción de técnicos superiores en Seguridad Pública y Ciudadana”, manifestó y añadió: “estamos convencidos que la formación técnica y el conocimiento son herramientas esenciales para alcanzar la excelencia y la eficiencia que nuestra sociedad reclama en ámbitos de seguridad”.

Finalmente, remarcó que “esta profesión nunca ha sido sencilla, y la complejidad del futuro nos exigirá aún más” y felicitó “a quienes han sido premiados y a los nuevos graduados”. “Los invito a continuar dignificando esta profesión y a renovar el compromiso a fin de seguir trabajando por la paz social que nuestra comunidad se merece”, concluyó.