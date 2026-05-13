LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ UNA NUEVA JORNADA “CENTRO ABIERTO” EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL

Ushuaia 13/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevará adelante una nueva jornada de “Centro Abierto” el próximo sábado 16 de mayo, de 10 a 15 horas, en el Centro de Salud Municipal ubicado en 12 de Octubre 951.

La propuesta busca acercar servicios de salud y acompañamiento a la comunidad mediante una jornada con distintos espacios de atención y controles.

Durante la actividad se brindarán prestaciones de oftalmología, enfermería, vacunación y apto mensual para carnet de pileta.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “estas jornadas permiten acercar servicios de salud a la comunidad y fortalecer el acceso a controles y acompañamiento en un espacio cercano y accesible para vecinos y vecinas”. Asimismo, señaló que “la prevención y el acceso a la salud forman parte de las políticas públicas que impulsamos de manera permanente”.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Sanitarias y DDHH, Sabrina Marcucci, remarcó que el “Centro Abierto” permite generar espacios de atención accesibles y ampliar la llegada de distintos servicios a la comunidad, fortaleciendo el trabajo territorial y preventivo”.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.