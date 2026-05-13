LA MUNICIPALIDAD INFORMA QUE DESDE EL 15 DE MAYO SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE CUBIERTAS DE INVIERNO PARA CIRCULAR EN USHUAIA

A partir de esa fecha será obligatorio circular con cubiertas con clavos o cubiertas para uso invernal homologadas, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y minimizar riesgos ante las condiciones climáticas propias de la temporada.
Asimismo, se recuerda que las cadenas para nieve/hielo deberán utilizarse en situaciones específicas en las que las condiciones de la calzada así lo requieran.
Desde el municipio solicitaron a vecinos y vecinas adoptar todas las medidas de prevención necesarias al momento de circular, reduciendo la velocidad, manteniendo la distancia entre vehículos y calculando mayores tiempos de traslado.
Asimismo, recordaron la importancia de respetar la normativa vigente para garantizar una circulación más segura tanto para conductores como para peatones.