LA MUNICIPALIDAD INFORMA QUE DESDE EL 15 DE MAYO SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE CUBIERTAS DE INVIERNO PARA CIRCULAR EN USHUAIA

Ushuaia 13/04/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 3771 y mediante la Resolución S.S.U. N° 06/2026, se estableció el 15 de mayo de 2026 como fecha de inicio de la temporada invernal en la ciudad.

A partir de esa fecha será obligatorio circular con cubiertas con clavos o cubiertas para uso invernal homologadas, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y minimizar riesgos ante las condiciones climáticas propias de la temporada.

Asimismo, se recuerda que las cadenas para nieve/hielo deberán utilizarse en situaciones específicas en las que las condiciones de la calzada así lo requieran.

Desde el municipio solicitaron a vecinos y vecinas adoptar todas las medidas de prevención necesarias al momento de circular, reduciendo la velocidad, manteniendo la distancia entre vehículos y calculando mayores tiempos de traslado.

Asimismo, recordaron la importancia de respetar la normativa vigente para garantizar una circulación más segura tanto para conductores como para peatones.