LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ EL DECRETO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO AL CLUB EL PORVENIR

La iniciativa se encuentra enmarcada en la Ordenanza Municipal N° 6583, normativa que impulsa la consolidación de espacios deportivos y comunitarios administrados de manera articulada entre las instituciones y el Municipio.

Durante el acto, Vuoto destacó el trabajo sostenido por la institución y el compromiso de las familias que acompañan diariamente el crecimiento del club.

“Quiero agradecerles porque hoy es un día muy especial. Romina Muñiz la presidenta del club fue muy perseverante en estos años, una verdadera luchadora que nunca dejó de insistir para que esto pudiera concretarse. Y ver acá también a algunos de los fundadores emocionados realmente es emotivo. Gracias de corazón por todo el esfuerzo realizado”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “en estos momentos donde todo es difícil y todo cuesta mucho, esto tiene que ver con la convicción del club, de su conducción y de los padres y madres que nunca aflojaron, que siempre bancan y acompañan a los pibes”.

El intendente remarcó además la importancia de generar espacios de contención y construcción comunitaria para las juventudes. “Cuando decimos que ‘un pibe en el club es un pibe menos en la calle’, tiene que ver con esta política que empezamos a pensar desde el Municipio. Ya hicimos playones donde antes había espacios vacíos o potreros y los transformamos en lugares de encuentro para los vecinos”, señaló.

En esa línea, agregó que “hay un proceso en marcha, acompañado por una nueva ordenanza, para que los clubes tengan su propio espacio, lo cuiden junto al Municipio y podamos construir comunidad junto a los vecinos”.

Finalmente, afirmó que “esto genera dos cosas muy importantes: primero, pertenencia; y después, trabajo colectivo entre el club y los vecinos para cuidar y construir hacia el futuro”, y adelantó que el objetivo es seguir consolidando playones y clubes de barrio abiertos a toda la comunidad.

Por su parte, la presidenta del Club Atlético El Porvenir, Romina Muñiz, manifestó la emoción de toda la institución por este nuevo paso para el club.

“Hoy es uno de los días más importantes de nuestra historia. Un día que soñamos durante muchísimo tiempo. Hace más de veintiocho años nació el sueño de sus fundadores y en ese momento parecía algo muy lejano. Sin embargo, hubo personas que nunca dejaron de creer, personas que sostuvieron este proyecto con pasión, sacrificio y muchísimo amor por el club”, expresó.

Además, destacó el valor social y comunitario de la institución. “Entendemos que un club no es solamente una cancha. Un club es contención, compañerismo, aprendizaje y familia. Es un lugar donde muchos pibes encuentran oportunidades, valores y sueños. Por eso seguimos creyendo profundamente en esa frase que nos representa: ‘Un pibe en el club es un pibe menos en la calle’”, afirmó.

Muñiz también agradeció el acompañamiento del Municipio y de quienes acompañaron el crecimiento del club. “Queremos agradecer profundamente a todas las personas que hicieron posible este momento: a las familias, profesores, jugadores, colaboradores y vecinos; al señor intendente Walter Vuoto y a su equipo; a Lorena Henriques, a Yésica Garay, Liliana Gavilán y Carolina Yutrovic, que siempre estuvieron acompañando y creyendo en nuestro club”.

En representación de los jugadores, Lautaro Santana, integrante de la categoría C17, expresó su alegría por contar con este nuevo espacio para el desarrollo de las actividades deportivas y sociales del club. > Ushuaia Prensa🎙️: “Gracias a los jugadores por dejar siempre todo por esta camiseta. Estoy muy feliz. Estar en este club es un orgullo enorme, en este equipo tan hermoso. Y hoy tener nuestro propio espacio es algo muy importante para todos nosotros. Vamos por más, por muchísimo más”, concluyó.