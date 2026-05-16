LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA RECLAMÓ MAYOR COMPROMISO DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ushuaia 16/05/2026.- La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, se refirió a la situación de distintos sectores de la ciudad y sostuvo que “el crecimiento de Ushuaia necesita de un Estado provincial presente, con gestión y planificación en materia de servicios e infraestructura”.

En una entrevista con el programa radial “Entre Nosotros” de Radio Provincia, la funcionaria aclaró que “los servicios no los debe colocar el municipio sino la Provincia”, y agregó que “lo que le falta al Gobierno provincial es gestión, y eso se nota en cada una de las áreas”.

Asimismo, recordó que en el sector San Martín “la infraestructura fue realizada por la Municipalidad, aun cuando no era responsabilidad municipal”, y explicó que actualmente “más de 150 vecinos ya viven allí y todavía falta el agua porque no se realizaron las obras necesarias”.

En esa línea, sostuvo que “cada organismo tiene diferentes responsabilidades: el Municipio debe marcar el rumbo del crecimiento y el Ejecutivo provincial debe acompañar con la gestión de servicios”. Además, indicó que desde el Municipio “se trabaja permanentemente pensando en el crecimiento de la ciudad y en mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Henriques Sanches también recordó que “el intendente Walter Vuoto gestionó créditos Procrear para que los vecinos puedan acceder a préstamos y construir sus viviendas, porque hubo y sigue habiendo una decisión política concreta de acompañar a las familias y generar oportunidades”.

Además, cuestionó que “en lugar de asumir responsabilidades y avanzar con las obras necesarias, se utilicen situaciones de vulnerabilidad para discutir cuestiones como el retiro o recorte del subsidio al gas envasado, una medida de una irresponsabilidad y crueldad extrema de cara al inicio de la época más fría del año».

«Además, se trata de una decisión tomada sin información precisa sobre las redes de gas existentes ni datos georreferenciados actualizados de los vecinos y vecinas afectados. De hecho, recién ahora, luego de la puesta en vigencia de la resolución, se intenta realizar un relevamiento de la situación real de las familias” finalizó.