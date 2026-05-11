LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZÓ CONTROLES DURANTE EL FIN DE SEMANA

Ushuaia 11/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Inspectoría, llevó adelante controles vehiculares durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de la ciudad, específicamente sobre avenida Maipú frente a Plaza Piedrabuena y en San Martín esquina Guaraní.

En el marco de los operativos fueron controlados 175 vehículos, mientras que se incautaron 13 unidades. Asimismo, se labraron un total de 15 actas de infracción y se detectaron casos de falta de RTO, alcoholemia positiva y seguro vencido.

Desde el área municipal recordaron la importancia de circular con la documentación correspondiente y en regla, respetando las normas de tránsito para garantizar la seguridad vial de todos los vecinos y vecinas.