LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVÓ ADELANTE LA ASAMBLEA TARIFARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Ushuaia 27/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la Asamblea Tarifaria del servicio de transporte público de pasajeros, instancia en la cual la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) expuso la necesidad de avanzar en una recomposición y actualización de la tarifa durante los próximos meses para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio económico y financiero del sistema.

La presentación estuvo a cargo del presidente de UISE, José Labroca, quien brindó un informe detallado sobre la situación actual del transporte urbano en un contexto nacional atravesado por una inflación persistente, aumentos constantes de costos operativos y dificultades económicas que impactan tanto en el sector público como en el privado.

Durante la exposición se analizaron los ingresos y egresos de la empresa, además de los principales componentes de costos vinculados al funcionamiento del servicio, entre ellos el incremento del combustible, salarios, mantenimiento de unidades, seguros y servicios complementarios.

Labroca explicó que “hoy el sistema de transporte atraviesa una situación compleja producto del contexto macroeconómico nacional, con costos que se incrementan permanentemente y una inflación que no cede ni cederá con este plan económico”, y remarcó que “el aumento del combustible tiene un impacto directo sobre la operación diaria del servicio”.

Asimismo, sostuvo que “la actualización tarifaria que se plantea busca sostener el equilibrio económico y financiero de la empresa para garantizar la continuidad del servicio que utilizan miles de vecinos y vecinas todos los días”.

También detalló que el valor actual del boleto en Ushuaia continúa por debajo del promedio de las ciudades patagónicas informado por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), el cual ronda los 1.503 pesos. Actualmente, la tarifa vigente en la ciudad es de 1.280 pesos.

En ese marco, desde UISE se planteó una actualización tarifaria que ubicaría el boleto entre los 1.500 y 1.550 pesos, mientras que el porcentaje restante continuará siendo subsidiado por la Municipalidad de Ushuaia con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas y sostener un servicio accesible para la comunidad.

El presidente de la empresa municipal destacó además que “más del 50 por ciento de los boletos mensuales cuentan con algún tipo de subsidio municipal”, alcanzando a estudiantes, jubilados, personas con discapacidad, beneficiarios del boleto social y bomberos voluntarios, entre otros sectores incluidos en distintas ordenanzas vigentes.

Por otra parte, Labroca advirtió que “la deuda que mantiene el Estado Nacional respecto de los atributos sociales SUBE también genera un fuerte desfinanciamiento para los sistemas de transporte del interior del país”.

Las autoridades presentes no formularon objeciones a la exposición realizada, entendiendo el complejo escenario económico general y la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

Finalmente, desde UISE remarcaron que el objetivo continúa siendo garantizar la continuidad y calidad del servicio público de transporte, sosteniendo el acompañamiento municipal para amortiguar el impacto económico sobre los usuarios.