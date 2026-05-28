LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ENTREGÓ MOBILIARIO PARA EL SECTOR DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL

Ushuaia 28/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, realizó la entrega de mobiliario de exterior destinado al patio interno del servicio de Neonatología del Hospital Regional Ushuaia, con el objetivo de brindar un espacio de contención y acompañamiento para las familias que atraviesan momentos complejos junto a sus bebés internados.

La iniciativa surgió a partir de una convocatoria solidaria impulsada desde el propio servicio de Neonatología y contó con el acompañamiento del intendente Walter Vuoto, quien decidió colaborar con el pedido realizado por el equipo del Hospital Regional Ushuaia.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, explicó que “hicimos entrega de un mobiliario de exterior para el servicio de Neonatología del Hospital, a través de una iniciativa del intendente que vio la convocatoria solidaria que habían realizado desde el servicio para embellecer este lugar y poder darle un espacio a las familias que tienen a sus bebés en Neonatología”.



Asimismo, destacó que “es un espacio pensado para las familias y también para los hermanitos más pequeños, así que acompañamos este pedido que se había hecho desde el servicio”.

Maestro remarcó además la importancia de acompañar a quienes atraviesan este tipo de situaciones y sostuvo que “acompañar a las familias en una situación tan compleja como tener a sus hijos e hijas internados no es fácil, por eso todas estas iniciativas son importantes para estar cerca de cada vecina y vecino que atraviesa estos momentos”.

Desde el Consultorio de Seguimiento Neonatal del HRU expresaron su agradecimiento al intendente Walter Vuoto, a la secretaria Verónica Maestro y a la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Sabrina Marcucci, por la donación de sillones destinados al patio interno del sector.

“Estos espacios también son parte del cuidado; brindan contención, descanso y acompañamiento a las familias que atraviesan momentos tan importantes junto a sus bebés. Gracias por pensar en nuestros pequeños guerreros y en quienes los acompañan día a día. Cada gesto de amor suma y hace la diferencia”, señalaron desde el área de Neonatología del Hospital Regional Ushuaia.