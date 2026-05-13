LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ABRE INSCRIPCIONES AL CURSO DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DEL PROGRAMA “MUJERES EN MARCHA”

Ushuaia 13/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, abre las inscripciones al curso de Construcción en Seco, una propuesta de formación en oficios destinada a mujeres y diversidades interesadas en adquirir conocimientos y herramientas para su desarrollo laboral y profesional.

La capacitación se enmarca en el programa “Mujeres en Marcha” y se lleva adelante de manera articulada junto a Antártica SAS, con el objetivo de promover la formación en oficios y fortalecer la autonomía económica de mujeres y diversidades de la ciudad.

La propuesta incluirá contenidos teóricos y prácticos vinculados al trabajo en construcción en seco, brindando conocimientos aplicados y experiencias de aprendizaje orientadas a la inserción laboral.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “continuamos impulsando espacios de formación que permitan ampliar oportunidades laborales y acompañar el crecimiento de mujeres y diversidades que buscan capacitarse en distintos oficios”. Asimismo, señaló que “la formación y el acceso a herramientas concretas son fundamentales para fortalecer la autonomía económica”.

Además, la funcionaria remarcó que “en un contexto económico tan complejo, consideramos que estas herramientas de formación son fundamentales y reflejan la importancia de contar con un Estado municipal que esté cerca de las vecinas y vecinos de la ciudad, acompañando y generando oportunidades concretas”.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario online disponible en el link de las redes oficiales. Los cupos son limitados.

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