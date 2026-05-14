LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑARÁ A LUCCAU PARA FORTALECER SU SOSTENIMIENTO INSTITUCIONAL

Ushuaia 14/05/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, visitó este martes la sede de LUCCAU, donde mantuvo una reunión con la presidenta de la institución, Nilda Parra, y la secretaria, Susana Carrasco, con quienes dialogó sobre la situación que atraviesa la organización y el importante rol que cumple en la comunidad.

Durante el encuentro, las autoridades de la ONG explicaron las dificultades económicas generadas a partir de la rotura del mamógrafo, situación que durante tres meses impidió la prestación del servicio y provocó un fuerte desequilibrio financiero para la institución, que además debió afrontar con recursos propios la reparación del equipamiento médico.

Asimismo, detallaron que la entidad mantiene una compleja situación económica debido al atraso en los pagos de prestaciones por parte de la obra social estatal OSEF, cuyos últimos pagos percibidos corresponden al mes de octubre de 2025, generando un importante desfasaje frente al aumento constante de los costos de funcionamiento.

En ese marco, Vuoto se puso a disposición de la institución para acompañar y colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan sobrellevar la crisis, entre ellas la posibilidad de impulsar eventos recaudatorios y generar herramientas de sustentabilidad para afrontar contingencias o situaciones imprevistas.

Desde el Municipio destacaron la tarea que desarrolla LUCCAU en Ushuaia, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención, detección temprana, tratamiento y contención de pacientes oncológicos, brindando servicios vinculados a mamografías, ginecología, anatomía patológica, psicooncología y biopsias, además de campañas comunitarias de concientización y prevención.