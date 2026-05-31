La Ley Nº 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil

La Escuela Judicial “María Angélica Barreda” informa que se llevará adelante el “Curso sobre Ley N° 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil”.
La capacitación estará a cargo del Defensor del Ministerio Público de la Defensa de Ushuaia, Dr. Juan Carlos Núñez, y tendrá como eje principal los recientes cambios legislativos incorporados a la normativa vigente en materia de responsabilidad penal juvenil, cuya plena entrada en vigor se producirá el 5 de septiembre de 2026.
El curso se desarrollará bajo modalidad presencial en la ciudad de Ushuaia, en el salón de actos “Conrado Witthaus”, del edificio de Tribunales ubicado en Congreso Nacional N° 502.
Las jornadas se realizarán el jueves 4 y el miércoles 10 de junio, de 14:30 a 16:30 horas.
Para asistir deberán inscribirse a través del siguiente link: https://acortar.link/QXB9Me(Enlace externo)
Para la acreditación será requisito:
• Registrar asistencia
• Rendir examen
• Responder la encuesta final
Asimismo, se informa que la acreditación de asistencia se realizará de manera presencial mediante código QR.