La Legislatura sanciona una norma que prohíbe el corte de servicios de gas, luz y agua hasta septiembre

Ushuaia, 11/05/2026.- En su segunda sesión ordinaria, la Legislatura fueguina sancionó una Ley que protege a las y los vecinos de la Provincia durante el periodo invernal. De esta forma, se prohíbe el corte de energía eléctrica, gas natural y agua potable a usuarios residenciales por razones de falta de pago. La medida se establece desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, y se retrotraen las tarifas a los valores vigentes al 1 de diciembre de 2025. La iniciativa fue impulsada por el bloque Partido Justicialista a través de asunto N° 269/26.

La norma también dispone la retracción de los cuadros tarifarios en los servicios mencionados con un plazo de diez días corridos, para que las prestadoras adecúen la facturación. De esta forma, el cuerpo legislativo busca aliviar el impacto económico que los aumentos de tarifas generaron sobre las familias fueguinas en los meses previos al invierno.

Las empresas distribuidoras quedan obligadas a ofrecer planes de facilidades de pago para que los usuarios puedan regularizar sus deudas. La Ley establece además condiciones diferenciales y prioritarias para comedores comunitarios, merenderos, centros de jubilados e instituciones sociales sin fines de lucro. Durante el período de vigencia de la suspensión de cortes, no se aplicarán mecanismos de capitalización de intereses sobre las deudas generadas.

En materia de transparencia tarifaria, la Ley constituye que todo futuro incremento en los servicios públicos alcanzados deberá ajustarse a la normativa vigente y de manera obligatoria la realización de una audiencia pública previa. Los cuadros tarifarios resultantes deberán ser remitidos a la Legislatura para su tratamiento en la primera sesión ordinaria posterior a su recepción, considerándose automáticamente aprobados si el cuerpo no se expide expresamente en contra.