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La jueza electoral suspendió el cronograma de la reforma electoral por inestabilidad institucional.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 13/05/2026.- La jueza electoral Mariel Zanini decidió suspender el cronograma de la reforma constitucional en Tierra del Fuego, generando un escenario de “inestabilidad” institucional y política. El proceso, convocado para el 9 de agosto, queda en un limbo mientras se define la validez de la derogación de la Ley 1529 y el decreto del gobernador Gustavo Melella.

Jueza electoral Dra. Mariel Zanini

  • Convocatoria inicial: El gobernador Gustavo Melella había fijado elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto de 2026 mediante el Decreto Provincial N.º 751/26.
  • Derogación legislativa: El 1 de mayo, la Legislatura votó por mayoría la derogación de la Ley 1529, que habilitaba la reforma parcial de la Constitución.
  • Intervención judicial: La jueza Zanini, a cargo del Juzgado Electoral, frenó la publicación del cronograma oficial, argumentando que la situación jurídica es incierta y que no puede avanzar sin definiciones claras.
  • Postura judicial: La suspensión busca evitar que se generen derechos políticos (candidaturas, alianzas, campañas) sobre un proceso cuya base legal está cuestionada.
  • Visión del Ejecutivo: El secretario legal Emiliano Fossatto sostiene que la derogación no afecta el proceso electoral ya iniciado y que el cronograma debería definirse igualmente.
  • Críticas políticas: Legisladores como Raúl Von der Thusen remarcan que es “forzado suspender algo que está en marcha”, aunque reconocen la necesidad de resolver rápidamente la incertidumbre.
Actor Postura Consecuencia
Jueza Zanini Suspende cronograma por falta de certeza legal Genera inestabilidad e incertidumbre electoral
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Oposición política (PJ, Vuoto) Rechaza reforma por inoportuna Reclama priorizar problemas económicos y sociales
  • Inseguridad institucional: La suspensión del cronograma deja a Tierra del Fuego en un escenario de indefinición, con riesgo de judicialización en instancias superiores.
  • Derechos políticos en suspenso: Partidos y candidatos no pueden avanzar en alianzas ni listas, lo que frena la dinámica electoral.
  • Crisis de legitimidad: El choque entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Justicia) erosiona la confianza ciudadana y profundiza la percepción de inestabilidad.
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