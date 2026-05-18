Tierra del Fuego 18/05/2026..- Así lo sostuvo la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, en el marco de una nueva reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE), realizada en la sede del Ministerio de Producción y Ambiente. Durante la jornada se abordó una agenda centrada en la modernización de trámites, el seguimiento de expedientes industriales, el estado de los procesos productivos y el análisis de la situación actual de la industria fueguina.

En ese marco, se avanzó en los expedientes de la empresa de alimentos para mascotas Com & Log. La Comisión revisó su Acreditación de Origen bajo la Resolución 47, mediante un sistema que utiliza Garantías Globales para que las exportaciones locales hacia el mercado nacional resulten más ágiles y previsibles.

La funcionaria remarcó que este tipo de instrumentos resultan especialmente relevantes ante el escenario que atraviesa actualmente el sector industrial. “Estamos en una situación de fuerte incertidumbre, con caída del consumo, menores niveles de producción y preocupación por la evolución del empleo industrial. Cada herramienta que contribuya a sostener la actividad, mejorar la previsibilidad y facilitar la operatoria de las empresas es importante”, expresó.

En tal sentido, Man sostuvo que “la industria fueguina viene realizando un esfuerzo significativo para sostener su actividad en un contexto nacional desafiante”. Al analizar el comportamiento del mercado de televisores, indicó que “existía una expectativa de recuperación en las ventas vinculada al Mundial, pero los resultados no fueron los esperados. Esto refleja con claridad que la caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo están afectando incluso a rubros que históricamente mostraban mayor dinamismo en este tipo de escenarios”.

Finalmente, la Secretaria remarcó que “la prioridad es seguir trabajando con responsabilidad técnica e institucional junto a los organismos y representantes que conforman la CAAE, acompañando a las empresas en la gestión de sus trámites y facilitando las exportaciones de productos originarios”.