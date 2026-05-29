La grieta de la zona fría: un debate que ignora al tercio de la población más vulnerable

Argentina 29/05/2026.- El largo debate sobre la continuidad, reforma o eliminación del régimen de zona fría suele quedar atrapado en la discusión fiscal o en la justificación de la necesidad climática. La tensión por el beneficio, diseñado originalmente para amortiguar el costo del invierno en las regiones con temperaturas más extremas del país, que expone las asimetrías del entramado de servicios públicos.

La discusión parlamentaria sobre la zona fría experimentó un avance decisivo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con media sanción un proyecto de ley con formato de «mini ómnibus» enfocado en reformas energéticas.

El eje central de esta iniciativa busca revertir la ampliación del régimen que se había aprobado en 2021, excluyendo de los descuentos por bajas temperaturas a las regiones templadas del centro del país como gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba, Mendoza y San Luis para concentrar el beneficio estrictamente en las zonas de mayor severidad climática.

Un tercio de los argentinos que no tienen acceso al gas natural por redes están ajenos a esta discusión, aún a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena.

El planteo original de la compensación tarifaria asume una homogeneidad que no se condice con la realidad habitacional de la Argentina. Al focalizar el beneficio principalmente en los usuarios del servicio de gas natural por redes, el sistema consagra una segmentación de hecho.

La geografía del subsidio termina coincidiendo con la infraestructura existente, dejando al margen de los descuentos significativos a amplios sectores vulnerables y postergados sin conectividad a la red.

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Un tercio de los argentinos que no tienen acceso al gas natural por redes están ajenos a esta discusión, aún a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena, y esta dinámica del debate actual en el Congreso sobre el futuro de los beneficios de la zona fría introduce una paradoja en términos de equidad distributiva que desafía la lógica de protección del esquema.

Las familias que cuentan con acceso a la red de gas natural, asociada históricamente a un mayor nivel de consolidación urbana e ingresos relativos estables, reciben una bonificación directa en sus facturas mensuales.

En contraste, los hogares no conectados quedan confinados al mercado del gas envasado, un circuito logístico y comercial con dinámicas de precios y abastecimiento sustancialmente diferentes.

La red de gas aún no llega a un tercio de los argentinos, una realidad invisibilizada en el debate,

El eje obligado del análisis debería ser que el calor generado por vía del gas de red resulta más económico por caloría que el obtenido a través de garrafas o cilindros, incluso antes de aplicar cualquier beneficio.

Cuando el Estado interviene para reducir aún más el costo del gas residencial por redes bajo el criterio de zona fría, ensancha la brecha de costos entre ambos universos de consumo y la política pública profundiza una disparidad originada en la falta de inversión en obras de infraestructura básica.

El calor generado por vía del gas de red resulta estructuralmente más económico por caloría que el obtenido a través de garrafas o cilindros, incluso antes de aplicar cualquier beneficio.

La vulnerabilidad climática, por lo tanto, no se experimenta de la misma manera según la capacidad de los ingresos, sino según el método de acceso al recurso.

Para un usuario conectado, el invierno plantea un desafío de administración del presupuesto doméstico frente a la boleta mensual; para quien depende de la garrafa, implica una gestión logística cotidiana que involucra el transporte físico, la disponibilidad del envase en los puntos de venta y la exposición a fluctuaciones de precios que escapan a las regulaciones de los cuadros tarifarios.

La paradoja que impide la llegada del gas natural a todo el país, en el debate por la zona fría

Los intentos por equiparar esta situación mediante programas de subsidio al gas envasado suelen tropezar con complejidades operativas que la burocracia no logra resolver del todo.

Mientras que el descuento de la zona fría se aplica con un algoritmo sobre la factura de red, las transferencias directas o el esquema para la compra de garrafas sociales requieren procesos de inscripción, validación y cobro que imponen una carga administrativa al eslabón más frágil de la cadena.

El Programa Hogar no se pagó desde abril 2025 y acaba de ser reformulado con fuerte recortes.

Ninguno de los gobernadores afectados por la posible reducción de beneficiarios de gas bajo el amparo de la zona fría en zonas técnicamente templadas, salió aún a reclamar por los usuarios de garrafas que también se vieron sacudidos por el ajuste y no cobran el reintegro desde abril de 2025.

Es desde entonces que el Estado nacional decidió, en los hechos, discontinuar el Programa Hogar, el cual recién ahora se sumó con fuertes restricciones al Subsidio Energético Fiscalizado (SEF).

Desde una perspectiva económica general, el régimen plantea un dilema sobre la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Al subsidiar el consumo masivo de gas por redes sin una correlación estricta con el nivel socioeconómico de los beneficiarios, se diluye el impacto de los fondos disponibles.

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Los recursos que se destinan a sostener el consumo residencial de sectores de ingresos medios y altos en zonas templadas bien equipadas son fondos que dejan de canalizarse hacia la expansión de las propias redes de distribución que solucionarían el problema de fondo.

El análisis de la zona fría, en consecuencia, exige superar la dicotomía entre la sensibilidad social y el rigor fiscal.

El verdadero desafío del sistema no radica únicamente en determinar cuánto cuesta sostener el beneficio en el presupuesto nacional, sino en evaluar si la estructura actual no estará perpetuando la exclusión de quienes habitan del otro lado de la frontera de los servicios básicos, profundizando la deuda histórica en infraestructura habitacional.

Fuente: dinamicarg.com