LA DPE RECUERDA LOS CANALES OFICIALES DE ATENCIÓN

Tierra del Fuego 22/05/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa los canales de atención disponibles para la recepción de consultas y reclamos vinculados al servicio eléctrico.

En este sentido, se informa que las emergencias y reclamos relacionados con el servicio eléctrico deben realizarse a través de la guardia permanente al 2901 60-9686, mientras que los inconvenientes vinculados al alumbrado público pueden reportarse mediante la línea específica 2901 58-0722.

Asimismo, la atención comercial y de usuarios se brinda de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la oficina ubicada en Lasserre 218 de Ushuaia. Además, para consultas y reclamos en Tolhuin se encuentra disponible el teléfono 2901 64-2313. La documentación también puede remitirse por correo electrónico a mesa_entradas@dpe.com.ar.

Desde el organismo se destaca la importancia de utilizar el canal correspondiente según el tipo de requerimiento para agilizar la atención y el seguimiento de cada caso.

Además, se informa que la DPE continúa reforzando las cuadrillas y las tareas de mantenimiento vinculadas al alumbrado público, con el objetivo de brindar respuestas más ágiles a los vecinos y garantizar el correcto funcionamiento del servicio en distintos sectores de la provincia.