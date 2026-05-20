«La Cámara de Comercio que le solicite soluciones a los libertarios que apoyan medidas contra el desarrollo de nuestra provincia»
PorArmando Cabral
Rio Grande 20/05/2026.- Así se expresó la presidenta del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en dialogo con Resumen Económico, al ser consultada sobre el destino de los fondos del FAMP que maneja el gobierno nacional y el pedido de la cámara de comercio para que se regulen las ferias en nuestra ciudad. La funcionaria, sostuvo que los comerciantes que, se reúnen habitualmente con los diputados libertarios, les pidan soluciones a ellos y no traten de limitar el único ingreso de miles de familias que trabajan en ferias para pagar los servicios.
Crece la polémica por el destino de mas de 268 millones de dolares del Fondo De Ampliación de MAtriz Productiva, que es dinero de los fueguinos en manos del gobierno nacional y el avanzada de la Cámara de Comercio de Rio Grande, sobre las ferias populares de las que hoy dependen mas de 6000 personas en nuestra ciudad y mas de 4000 en Ushuaia.
La charla con la presidenta del cuerpo deliberativo local sin edición:
Presidenta del Consejo Deliberante, Guadalupe Zamora, porque el otro día dejó un titular que provocó un verdadero revuelo y decía textualmente que el gobierno nacional se estaba timbeando en otros términos, no lo dijo así.
Los fondos del FAM, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva.
Guadalupe, buenas tardes, ¿Cómo está?
Hola, ¿Qué tal?
¿Cómo te va Armando?
¿Me escuchan bien?
Perfectamente, perfectamente claro y fuerte.
Bueno, decía Guadalupe, esta frase suya provocó un revuelo porque dio la impresión de que los fueguinos no vamos a ver nunca los fondos del FAM ni se van a poder destinar a proyectos o a convertir la matriz productiva en Tierra del Fuego.
Así es, Armando, nosotros tomamos conocimiento a partir de las declaraciones que respondió el Ministro Jefe de Gabinete del Congreso, sobre lo que estaría o ocurriendo en estos momentos con el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva.
Si bien tenemos conocimiento que hay algunas obras de infraestructura en la provincia que se llevan a cabo a través de estos fondos, como en la ciudad de Ushuaia, gran parte también de estos se encuentran hoy no generando trabajo para los fueguinos, porque son fondos de los fueguinos, sino que en este caso se encuentran, decimos nosotros, generando dinero, pero en relación a la timba financiera, como muchas veces lo decimos, en colocación de inversiones y no en cuestiones como lo que es acompañar a las empresas que están radicadas acá en Tierra del Fuego o nuevas que se podrían radicar justamente con esta cuestión de lo que se habla tanto de lo que es la ampliación de la matriz productiva, a pesar de que este gobierno nacional ha impulsado desde que asumieron en cabeza del Presidente de la Nación, con distintas medidas que destruyen la industria nacional, así que es bastante contradictorio ampliar algo que el propio gobierno está destruyendo.
Claro, claro.
Sí los libertarios hablan, por ejemplo, es muy impresionante y tan contradictorio como usted lo menciona, hablan de que hay que reconvertir la economía para generar empleo, cuando son ellos los que han destruido 268 mil empleos y han cerrado 24 mil empresas en 28 meses.
Es todo un récord para para la economía argentina.
Sí, lamentablemente los números son en negro, los números son en caída.
Lo que nosotros también venimos a plantear es esto, si tenemos inclusive hoy dinero que genera la industria radicada en Tierra del Fuego, que justamente cumplió 54 años este fin de semana, cierto, estamos viendo hoy niveles de los más bajos que hemos visto quizás desde el inicio del impulso de la aplicación de esta normativa.
Pero insisto, es contradictorio un discurso de que se pretende incentivar la generación y la instalación y la inversión de distintas empresas e industrias en Tierra del Fuego, cuando se toman medidas totalmente que van en contra justamente del desarrollo productivo de nuestra provincia, pero también del resto del país.
Y cuando decimos de que estos fondos, que es una de las alternativas que nosotros decimos en todo este lío, armando una alternativa, una herramienta, una salida justamente para este industricidio, para esta crisis laboral que vive Tierra del Fuego, tiene que ver con la generación, con poner a trabajar ese fondo de la ampliación de la matriz productiva.
Pero justamente no era en tener inmovilizados estos fondos en instrumentos financieros, mientras los comercios en Río Grande cierran, mientras los comerciantes tienen que despedir justamente trabajadores, mientras se suspenden empleados metalúrgicos como en Mirgor, como en VGH, como en otras empresas, como se desp a trabajadores, como por ejemplo, tampoco no hay activación de la obra pública, ni tampoco de la obra privada, donde la economía local en general se está cayendo a pedazos.
Eso es lo que nosotros denunciamos, que estos fondos, insistimos, que fueron creados para sostener la industria, generar empleo y acompañar a Tierra del Fuego en un desarrollo pleno.
Hoy lamentablemente están siendo utilizados para la.
Tigma financiera con respecto al destino final, porque evidentemente no van a dejar que Tierra del Fuego utilice esos fondos.
Y más allá de esto, hoy tenemos otro gravísimo problema, que son los vetos que el gobernador ha hecho sobre, por ejemplo, la prohibición que había dictaminado la Legislatura provincial de los cortes de luz, gas o agua durante el invierno.
También vetó la ley de goteo a los municipios, a la caja.
¿Cuál es su opinión particularmente con lo que tiene que ver con Río Grande?
¿Está atravesando un recorte ya y un atraso que implican unos 12.000 a 13.000 millones de pesos en los fondos que debe recibir?
A mí me parece gravísima la situación que hoy tenemos.
Me parece grave que a través de redes sociales el gobernador nos venda un discurso dialoguista, de construcción de consensos, cuando no tiene consenso con absolutamente nadie, cuando no dialoga con absolutamente nadie, porque mínimamente para dialogar tenés que tener dos sectores, dos personas, docentes, sentados en una mesa, ya no te digo tan amplia, sino por lo menos un poco más representativa de la toma grande de decisiones en Tierra del Fuego.
Me parece en eso, en primer lugar, en una situación, la verdad gravísima, los vetos tienen que ver más allá de que se quieran vender como destituyentes, tienen que ver también con los fondos que son para las ciudades, en este caso yo hablo como representante del Consejo Deliberante, donde sabemos que no tenemos los recursos que necesitamos y que deberíamos tener y que en realidad los maneja de manera muy discrecional el gobierno de la provincia y lamentablemente nosotros lo que planteamos es que son recursos también de los vecinos y que muchas veces donde se necesitan acá lo que es para la cobertura de salud, para la cobertura social, no llegan en el momento que tienen que llegar.
Eso en primer lugar.
Y luego lo de la obra social, bueno, me parece la verdad triste y lamentable.
Se mezcla también todo con la reforma porque estamos en momentos, la verdad muy complejos.
Para mí hay una grave crisis de gestión del gobernador donde quedó absolutamente atrapado en sus caprichos reformistas, planteando discursos grandilocuentes a través de él o sus representantes o funcionarios como el jefe de gabinete y algún otro legislador, pero en realidad en la práctica ninguna de esas propuestas va a resolver la vida cotidiana de los fueguinos.
Hablando de solucionar los problemas de la vida cotidiana de los fueguinos, está por aparecer otro problema, si es que ya no ha pasado por el Consejo, me refiero al tema ferias, porque el presidente de la Cámara de Comer hizo referencia a esto de un pedido de regularización de las ferias y hoy me decían gente de las ferias, uno de los presidentes de la Asociación de Feriantes Barriales me decía que hay 6.000 personas que dependen de la feria.
¿Ya tuvieron algún tipo de presentación, alguna reunión con feriantes que están buscando normalizar o regularizar esta situación?
Mirá, en realidad Armando, respecto de este tema recibimos una nota por parte de la Cámara de Comercio solicitándonos explicaciones de una posible habilitación de un comercio con un destino de feria en la zona céntrica de la ciudad, de la que obviamente uno no tiene absolutamente ningún conocimiento porque eso es un trámite administrativo que está evidentemente tramitando en otro lugar que no es el Consejo Deliberante.
Así que eso en primer lugar, yo no podría brindar alguna explicación.
Después, hace mucho tiempo ni entiendo que la Cámara de Comercio viene planteando regular este tema.
Entiendo también de que los feriantes han ido acomodando algunas de estas cuestiones respecto de lo que es tratar de por lo menos tributar hacia el Estado municipal o nacional, respecto de lo que son en este caso, algunas de las obligaciones que tienen impositivas.
Pero bueno, es un tema importante, es un tema complejo que no tiene una sola mirada y una sola solución respecto a este tema, porque hay también que hacer algunas diferencias.
Hoy hay comercios que tienen habilitados distintos comercios dentro, como paseo de compras, y después tenemos otro tipo de actividad también comercial, como vos decís, que son las ferias, y donde hoy muchos vecinos viven de eso.
Un fin de semana tratar de hacer un mango para poder pagar la luz o el gas a propósito.
Lamentablemente parece que el gobierno nacional también va a ir en contra de ese derecho que teníamos los patagónicos respecto de lo que es zona fría y demás cuestiones.
Entonces es un escenario muy complejo de tratar y de analizar.
A mí lo que me parece que en realidad la cuestión de fondo no es si feria sí o feria no, esta es una humilde opinión que insisto, me parece que hay que dialogar con todos los sectores, pero me parece que en el fondo acá lo que tenemos es una grave caída del consumo, una grave pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, entonces un grave nivel de desempleo.
Entonces también vemos que la Cámara de Comercio, cuando tiene la suerte de poder estar en conversaciones y en diálogo con los representantes del gobierno nacional en Tierra del Fuego, los representantes de La Libertad Avanza, yo veo permanentemente que se reúnen con los diputados, Pauli Rodríguez, los legisladores a nivel nacional, los senadores inclusive, digo, ya que tienen esa posibilidad, que también soliciten, porque son funcionarios, medidas para paliar esta situación por la cuestión de fondo, es que en realidad hoy está tratando todo el mundo de sobrevivir.
Claro, claro, coincido absolutamente.
Entonces en este sentido, si tienen esa capacidad de poder sentarse en esa mesa de diálogo y de construcción de herramientas de inversión, porque también hemos visto la Cámara de Comercio que nada tiene que ver con la producción, por ejemplo, o el desarrollo de la actividad relacionada con los salmones, defendiendo estos proyectos en la Legislatura.
Entonces digo, hay posibilidades, si tienen posibilidades y si son también, insisto, voces autorizadas para estos temas, que planteen en Nación y con sus representantes esta situación, digo, el cierre de las fábricas, que es permanentemente una grave situación la que tenemos, la cantidad de despidos que tenemos, los niveles en este caso en el cual están los salarios, los aumentos de las tarifas brutales que vamos a tener, que también afectan al comercio.
Entonces me parece que también cuando uno pide soluciones a la clase política, tiene que involucrarlos a todos, no sólo al Consejo Deliberante, no sólo a la Legislatura de Tierra del Fuego, porque en Sironta estamos viendo una parte de la película y no toda.
Tal cual, coincido absolutamente, porque digo, no va a cambiar la vida, no va a cambiar la economía porque las ferias estén más cerca del centro, más lejos del centro.
El edificio que usted menciona es el ex Montecarlo, donde ahora se está preparando para abrir una feria que va a contener, según los datos que tengo dicho por el propietario del local, 120 locales, Guadalupe.
Y la preocupación de los integrantes de la Cámara de Comercio es que esto está en el centro.
Que esto está en el centro.
Bueno, yo no escuché, como usted bien decía, la Cámara de Comercio hablar de la industria, de los despidos, de la pérdida del poder adquisitivo, del salario, no los escuché hablar de la inflación real que todo el mundo está sufriendo, y cualquiera de nosotros que haya ido a cualquier negocio del centro a comprar un gin y después fue una feria, se enteró que vale 50 o 60 mil pesos menos que lo que pretende cobrar ahí.
Entonces me parece que está buenísimo este planteo que hace usted.
Bueno muchachos, digámosle al gobierno nacional o que le ponga plata en el bolsillo a la gente para que puedan comprar sus negocios, o que ordene la economía para que ustedes no tengan que pagar tantos impuestos, pero sacar a un espacio de gente de la ciudad para ver si podemos vender más, me parece que no es el camino.
Insisto Armando, de esto va a haber muchísimas opiniones, porque es un tema muy sensible, como ha sido en el último tiempo también regulación y el tratamiento del transporte en la ciudad de Río Grande.
El tema de la actividad comercial y este tema de las regulaciones es polémico, porque por un lado también hay algunas corrientes de vecinos y vecinas en el medio de un discurso libertario de no más intervenciones del Estado en las actividades privadas, y esto también uno ve que se generan este tipo de discusiones, entonces es un tema muy sensible que contiene muchísimas aristas para analizar.
Uno también entiende a los comerciantes cuando tienen que ir a habilitar un comercio y yo creo que desde el Consejo Deliberante estamos generando todas las herramientas, hay proyectos para agilizar las habilitaciones comerciales, hay proyectos para digitalizar las habilitaciones comerciales, hay muchísimos proyectos que nosotros hemos ido aprobando a lo largo de estos años de esta gestión, en miras lo que está ocurriendo en este contexto nacional, quizás apartados de alguna normativa, pero también con la convicción de poder acompañar a una familia que venía con un planteo y tener una salida o una posibilidad laboral.
Pero en realidad la discusión de fondo es otra, no es la feria sí o la feria no.
Para mi criterio, hoy, en este momento, quizás antes, en otras gestiones anteriores también, cuando comenzó todo este tema, como entiendo que se viene planteando, era quizás un contexto distinto.
Hoy la realidad es que la gente, muchas de esas personas van a feriar para poder sobrevivir, insisto, para pagar la luz y para pagar el gas, no te estoy hablando de comer.
Y también entiendo de que hay comercios que no venden absolutamente nada también Armando, y tienen que pagar alquileres, están carísimos porque te los cobran en el pleno centro, unos alquileres de 2000 y 3000 dólares.
Entonces digo, pero hay un contexto también general en nuestra provincia y en nuestra ciudad muy particular y tiene que ver con esto y como pinta la situación y la circunstancia.
Yo no creo que esto vaya a mejorar cuando hay un gobierno nacional que el mensaje es prácticamente ahora al inicio del invierno, aumentar las tarifas de la manera que se van a aumentar, con lo que van a hacer ahora esta nueva propuesta de ley respecto de la energía, con la situación de las fábricas.
Yo entiendo por lo menos que hay una clara intención del gobierno nacional, además de ser antifueguino, antipatagónico, de despoblar la provincia de Tierra del Fuego.
Yo lo escribí el otro día y me hago cargo de lo que dije, yo creo que estamos entregando y acá hay complicidad de varios lugares, porque por ejemplo nadie pataleó por el tema de la privatización del puerto, nadie dijo nada por la ley de glaciares, nadie, o sea, no hay, no hay.
Ahora aumentaron las entradas a los parques nacionales, no hubo un solo reclamo de Tierra del Fuego Ante todo este avance, más allá de lo que usted ha dicho, lo que ha dicho el intendente Pérez, pero me parece que está todo previsto como para que esto quede deshabitado en poco tiempo, porque sacarle el gas en una zona que está a 1500 kilómetros de la Antártida es como lo califican hoy medios internacionales como la BBC de Londres.
Hablando de esto, Guadalupe dice es inhumano, es inhumano vivir sin gas a 1.500 kilómetros de la Antártida.
La BBC me parece que está con más herramientas que algunos diputados y senadores, incluso de nuestra propia provincia.
Bueno, vamos a estar atentos también a ver cómo son las decisiones y cómo votan el próximo miércoles, Armando, porque luego, insisto, los reclamos son para toda la clase dirigencial cuando acá hay actores fundamentales en la entrega de la provincia de Tierra del Fuego al gobierno nacional y a los intereses de potencias extranjeras, claramente.
Guadalupe, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
No, de nada.
Hasta luego.
Era la presidenta del Consejo Deliberante de rienda, la doctora.
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