«La Cámara de Comercio que le solicite soluciones a los libertarios que apoyan medidas contra el desarrollo de nuestra provincia»

Crece la polémica por el destino de mas de 268 millones de dolares del Fondo De Ampliación de MAtriz Productiva, que es dinero de los fueguinos en manos del gobierno nacional y el avanzada de la Cámara de Comercio de Rio Grande, sobre las ferias populares de las que hoy dependen mas de 6000 personas en nuestra ciudad y mas de 4000 en Ushuaia.

La charla con la presidenta del cuerpo deliberativo local sin edición:

Presidenta del Consejo Deliberante, Guadalupe Zamora, porque el otro día dejó un titular que provocó un verdadero revuelo y decía textualmente que el gobierno nacional se estaba timbeando en otros términos, no lo dijo así.